"Live – Non è la D’Urso", Maria Teresa Ruta rifiuta il confronto con Filippo Nardi

Ancora oggi sono in molti a dichiarare che se l’ex gieffino del “Grande Fratello Vip“, Filippo Nardi, è stato eliminato, è solo ed unicamente per colpa di Maria Teresa Ruta; ovviamente non tutti navigano sullo stesso pensiero. Chi segue il reality senza dubbio si ricorderà di quella vicenda di Nardi che criticava e prendeva in giro con parole pesante la sua coinquilina, parole che sono state ascoltate dalla produzione ed hanno comportato la squalifica del conte inglese.

Una squalifica che aveva un sapore fin troppo amaro per Nardi, tanto che a più riprese ha voluto dire la sua, una volta uscito dal gioco. Oggi Maria Teresa Ruta, penultima eliminata del gioco, è stata ospite del celebre salotto di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso” ed ha avuto modo di confrontarsi un po’ con tutti in studio, ma la donna, al momento del confronto con Nardi, ha preferito evitare di parlarci, affermando che non ha nulla da dire al momento.

Il rifiuto di Maria Teresa al confronto con Nardi

Ecco quanto affermato dalla Ruta appena prima del confronto con Filippo: “Io con lui, però, non parlo – aggiungendo poi le sue motivazioni in merito- le cose ancora non le ho viste e al momento ho voluto vedere solo le cose belle del Grande Fratello. Lui può parlare assolutamente, ma io no“.

Decisione che non è stata presa nel miglior modo da tutti in studio; la prima a prendere parola in merito è stata infatti Karina Cascella, che si è scagliata contro la donna: “Tua figlia ci parla e tu no? La figlia è stata paparazzata con Filippo Nardi, lei arriva e non vuole parlarci! Ma lo vedi quanto sei falsa?“.

Arrivano a questo punto le parole di Nardi che, nonostante il rifiuto di Maria Teresa, preferisce rivolgergli la parola, esprimendo il suo parere sul tema ed affermando che in realtà non prova rancore alcuno nei suoi confronti: “Ammiro il tuo modo di gestire un gioco così crudele come il Grande Fratello per 5 mesi, perché tu veramente meriti un Oscar. Il tuo comportamento è stato studiato a tavolino nella tua testa“. Resta da capire ora se ci sarà mai un confronto serio tra i due, con tanto di botta e risposta, ma per adesso pare che la Ruta non abbia voluto in alcun modo affrontare la questione.