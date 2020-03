Live – Non è la D’Urso, Marco Senise avrebbe causato la rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia

Nell’ultima puntata del “Live – Non è la D’Urso“, andato in onda l’8 marzo sempre senza pubblico a causa del Coronavirus, si è parlato anche del “Grande Fratello Vip“. Al centro dell’attenzione c’è la rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia, che sta diventando molto difficile da gestire.

Come abbiamo potuto assistere nella giornata di ieri, la rivalità tra le due concorrenti del reality sarebbe stata causata da Marco Senise. Il conduttore televisivo ha infatti dichiarato di aver avuto una relazione prima con Antonella Elia e poi con Valeria Marini.

Le parole di Marco Senise

I telespettatori ricorderanno Marco Senise soprattutto per la sua esperienza a “Forum”, in cui ha affiancato prima Paola Perego e poi, dal 2003, Rita dalla Chiesa. Nel 2006, sempre su Rete 4, partecipa nello spin-off del programma giudiziario chiamato “Sessione pomeridiana – Il tribunale di Forum”, dove termina questa esperienza 6 anni dopo.

Come riportato da Marco Senise, avrebbe intrapreso prima una relazione con l’ex spalla di Raimondo Vianello, e racconta anche il loro primo incontro: “Inizialmente siamo andati in un cinema e lì scatta un bacio. Da quel momento in poi inizia la storia con Antonella Elia che durò qualche mese”.

Successivamente racconta una vicenda hot avvenuta in un taxi di New York, l’ospite aggiunge: “Una volta mentre ero a cena con lei in un ristorante di Roma, entrò Valeria Marini e si siede ad un tavolo. Antonella non poteva vederla perché era spalle alla gente, ma Valeria, sapendo che stavamo insieme, iniziò a mandarmi baci e si leccava le labbra… per fortuna che Antonella non la vide, altrimenti sarebbero volati i piatti”.

Marco Senise nelle battute finali dichiara che dopo la relazione con Antonella Elia si è visto qualche volta con Valeria Marini, ammettendo di aver avuto un flirt. Giovanni Ciacci, amico di lunga data della “Valeriona nazionale”, non crede alle parole del conduttore, mentre Daniele Interrante prende le sue difese.