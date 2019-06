Live – Non è la D’Urso, Manuela Arcuri parla di Simone Coppi: "Siamo stati tutti presi in giro"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso in prima serata, si è parlato nuovamente della vicenda di Marco Caltagirone e Simone Coppi. In studio ospite Eliana Michelazzo e l’avvocato di Sebastian Caltagirone, mentre il collegamento troviamo l’avvocato Carlo Taormina e l’attrice Manuela Arcuri.

L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” aveva già parlato della sua conoscenza con Simone Coppi durante la sua intervista a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. In questa occasione, ammise di essere stata presa in giro, con un gioco perverso, da parte di Pamela Perricciolo.

Le parole di Manuela Arcuri da Barbara D’Urso

La dichiarazione, come riporta il sito “Leggo“, inizia in questo modo: “Circa dieci anni fa avevo dei contatti di lavoro con Pamela Perricciolo, una volta mi portò anche in Calabria dove mi mostrò la villa di Simone Coppi. Donna Pamela poi mi mostrò le foto di queto bellissimo ragazzo e alla fine ci siamo scambiati i numeri”.

Dopo essersi scambiata il numero con questo ragazzo fantasma di nome Simone Coppi, ammette poi di aver parlato con lui al telefono per un po’ di tempo. Il suo desiderio era quello di incontrare quest’uomo, ma dopo alcuni mancati incontri, dedise di chiudere definitivamente questa conoscenza.

Successivamente aggiunge altri particolari su Simone Coppi: “Siamo stati presi tutti in giro. All’epoca ci sono rimasta male, mi ero entusiasmata per questo ragazzo così bello, avevo preparato anche una torta per il nostro primo incontro, era Pamela che gestiva la situazione, mi diceva lei quando chiamarlo. Quando è uscito questo caso ho risposto a Dagospia proprio per smascherare tutto”.

Negli studi di “Live – Non è la D’Urso” doveva comparire anche Pamela Prati. Tuttavia, come rivelato da Barbara D’Urso, la donna avrebbe chiesto dei soldi per presenziare negli studi di “Mediaset”, proposta immediatamente rifiutata.