Live – Non è la D’Urso, malore per Francesca De André ma le sue condizioni non preoccupano

Francesca De André doveva essere una degli ospiti della scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso” in onda il 29 di settembre su Canale 5. L’ex concorrente del “Grande Fratello 16” aveva come obbiettivo un confronto con gli ospiti nello studio e in particolar modo con Biagio D’Anelli.

A pochi minuti dall’inizio della trasmissione “Live – Non è la D’Urso” però Francesca De André si è sentita male. Sembrava aver perso conoscenza e per questo è stato allertato il 118. Infatti le prime immagini della trasmissione mostrano una autoambulanza mentre lascia gli studi del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

La situazione di Francesca De André

Barbara D’Urso, molto scossa dall’avvenimento, dichiara: “All’esterno del nostro studio è andata via un’ambulanza, ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Ora la nostra giornalista sta seguendo l’ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi“. Non entra comunque nei dettagli per rispettare la privacy dell’ex gieffina.

La conduttrice però non ferma il suo show, rivelando di essere rimasta spiazzata della scelta del suo fidanzato di rimanere negli studi della trasmissione. È proprio Giorgio Tambellini a parlare per primo della condizione di Francesca De André, dichiarando che questo collasso deriva dal forte stress dell’ultimo periodo.

Un collegamento con l’ospedale San Raffaele di Milano, tranquilizza il pubblico rivelando che Francesca ha cominciato a parlare e puntualizza come i soccorsi siano stati tempestivi. Barbara D’Urso, con molta felicità, dichiara di essere felice dell’immediato intervendo del 118, ammettendo di aver vissuto attimi di forte tensione.