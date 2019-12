Live – Non è la D’Urso, lo scontro tra Moreno Merlo e Paola Caruso finisce male: "Non sfruttare tuo figlio e proteggilo"

Durante l’ultima puntata di “Domenica Live“, è avvenuto l’ennesimo scontro tra Moreno Merlo e Paola Caruso. Il chiarimento tra i due finisce però nel peggiore dei modi , proprio per questo motivo i due si sono ripromessi un nuovo dialogo nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“.

La conduttrice Barbara D’Urso sperava in una riappacificazione tra Moreno Merlo e Paola Caruso, ma le cose non sono andate nel verso giusto. Pare addirittura che la situazione sia peggiorata, poiché il disc jockey ha fatto delle dure dichiarazioni nei confronti della sua ex fidanzata.

Il confrontro tra Moreno Merlo e Paola Caruso

La prima a prendere parola è l’ex bonas di “Avanti un altro!”, smentendo la presunta aggressione fatta nei confronti del disc jockey: “Io non ho mai alzato le mani, ti ho solo spinto fuori dall’auto. Tu mi hai fatto passare per una cornuta. Tu hai contattato direttori di giornali per venderti l’esclusiva che ci eravamo lasciati fai”.

Ma Moreno Merlo parte immediatamente in quarta, attaccando e offendendo Paola Caruso: “Tu sei un’attrice, capitano tutte a te, ma poverina! Sei famosa per raccontare i c***i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare. Nella vita non hai mai lavorato”. Il dj per questo motivo invita la Caruso a ringraziare Barbara D’Urso, poiché la fa lavorare anche se priva di qualsiasi tipo di talento.

Paola Caruso ricorda però a Moreno Merlo di lavorare in televisione da almeno 15 anni, e per questo motivo non può permettersi di offenderla in ambito lavorativo. Successivamente, oltre a dare dello sfi*ato e dello schifoso al suo ex fidanzato, lo invita a non parlare più del figlio Michelino. Infine conferma nuovamente di essere stata picchiata e registrata da lui.