"Live – Non è la D’Urso": litigio tra la conduttrice e Pietro Delle Piane

Nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, andata in onda ieri domenica 16 febbraio 2020, si è assistito ad un furioso litigio tra la conduttrice Barbara D’Urso ed il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane. Quest’ultimo è tornato nel programma televisivo per difendersi nuovamente dalle accuse di tradimento nei confronti della compagna Antonella, attuale concorrente della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip”.

Nel corso della trasmissione è stato chiamato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo“, che ha pubblicato nel suo magazine le fotografie raffiguranti Pietro Delle Piane in compagnia dell’ex fidanzata Fiore Argento. Vi è stato un duro scontro tra i due, in cui Barbara si è dimostrata molto infastidita dal comportamento dell’attore, che continuava a parlare senza sosta.

Ma il vero motivo del litigio tra la conduttrice e Delle Piane è stata l’allusione che quest’ultimo ha fatto circa un episodio del passato che lo legherebbe a Barbara D’Urso e nello specifico alla sorella. Queste le sue parole: “Siccome tu ripeti sempre questa cosa di ‘casa mia’, io ti devo dire che a casa tua ci sono stato tante volte! Ma a casa tua in Via Cortina d’Ampezzo, perché io, siccome sono amico di Daniela, quando tu tanti anni fa andavi a lavorare e a girare film, Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni che stasera Barbara non c’è e facciamo le feste!’”.

Pietro si è subito giustificato sostenendo come queste parole volessero solamente essere una battuta, ma ciò non è bastato a placare la rabbia della conduttrice televisiva. Rabbia che è diventata sempre più forte con le continue interruzioni da parte dell’attore, che sosteneva di non sentire ma poi si arrabbiava in seguito a frasi non gradite.

Barbara ha consigliato all’uomo di essere meno arrogante e presuntuoso, di smettere di essere cafone e di interrompere. Ha fatto seguito un monologo accusatorio di Pietro al termine della quale la presentatrice ha scelto di spegnergli il microfono. Queste le parole di Barbara: “Non è mia abitudine, vi giuro, non l’ho mai fatto, non è mia abitudine spegnere il microfono, ma purtroppo mi ha costretto a farlo”.