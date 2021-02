"Live – Non è la D’Urso", l’intervista all’ex fidanzato di Giulia Salemi: "Lei è nel mio cuore"

Abraham Garcia Arevalo ritorna a parlare nuovamente della sua ex Giulia Salemi, attualmente concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, in questa intervista a “Live – Non è la D’Urso“. Lo spagnolo, molto conosciuto e amato nel suo paese, ha avuto i primi approcci seri con la Salemi nel programma nel reality “Super Shore”.

Su questa storia d’amore in realtà girano molte voci e la madre di Giulia, di nome Fariba Tehrani, ha dichiarato da Federica Panicucci a “Mattino Cinque” che quella notte d’amore è stata una messinscena creata dagli autori del reality show spagnolo. Tuttavia Abraham Garcia, intervistato sull’ultimo numero di “Novella 2000“, nega assolutamente queste indiscrezioni.

L’intervista di Abraham Garcia

Sempre nella rivista diretta da Roberto Alessi il giovane influencer ha rivelato di essere pronto a entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip” per avere un incontro con Giulia Salemi per provare a riconquistarla. Abraham, nell’intervista rilasciata il 31 gennaio a “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, conferma di essere ancora molto preso della sua ex.

Come riporta il sito “Leggo“, Barbara D’Urso gli chiede prima alcuni particolari sul rapporto con Elettra Miura Lamborghini: “Lei una mia grande amica perché abbiamo lavorato insieme però siamo come cane e gatto, tengo tanto a lei”. Nonostante questo il suo pensiero è unicamente concentrato su Giulia Salemi: “Per me è speciale. È molto carina con me non è una donna qualunque. È nel mio cuore. […] la ricorderò per sempre. Sono arrivato per la prima volta a Milano solo per lei. Sono felice che Giulia abbia la sua relazione”.

Da Barbara D’Urso conferma nuovamente il suo desiderio di entrare nella Casa per cercare di riconquistare nuovamente il suo cuore. Abraham Garcia infatti si dichiara a volte molto triste per l’attuale situazione di Giulia, ammettendo di non vederla sempre felice insieme a Pierpaolo Pretelli.