Live – Non è la D’Urso, l’incontro tra Eliana Michelazzo e il finto marito: "Ti chiedo scusa, mi vergogno"

Il Pratigate si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi raccapriccianti particolari, non ultimi quelli rilevati nella scorsa puntata del talk show serale “Live – Non è la D’Urso”, dove è intervenuta anche l’ormai ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo che ha incontrato per la prima volta il finto marito Simone Coppi, alias Stephan Weiler.

Nelle precendenti puntate del programma di Barbara D’Urso si era infatti scoperto che le immagini attribuite da Eliana a Simone Coppi corrispondevano in realtà all’ex Mister Svizzera, coivolto a sua insaputa in una vicenda dai tratti sempre più allucinanti e beceri, che integrano sempre più reati penali come quello dell’associazione a delinquere.

L’incontro tra Eliana e Stephan Weiler

Lady Cologno ha voluto far incontrare personalmente Eliana ed il finto Simone Coppi nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“, incontro che però arriva dopo che il ragazzo svizzero ha denunciato la manager per aver utilizzato impropriamente la sua immagine. L’incontro tra i due ha registrato però dei colpi di scena inaspettati.

La Michelazzo. non appena ha visto Stephan entrare nell’ascensore. ha cominciato a parlare a fatica e ha più volte interrotto il suo discorso, ma è comunque riuscita a fare le sue scuse al ragazzo: “Ti chiedo scusa per quello che è successo ma io ti ho amato veramente tanto” – quindi ha aggiunto – “Ho fatto l’amore con te virtualmente, ci sono mie foto e video in giro“.

La replica di Weiler però è molto secca: “Non so come sia stato creato tutto questo. Come è possibile che tu abbia creduto a tutto questo per dieci anni?“, quindi l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha spiegato di essere una persona debole, ma le sue parole non sembrano bastare al modello svizzero, che ha concluso: “Farò tutto ciò che devo fare con legali anche internazionali per tutelare la mia persona“.

L’emozione e lo sconforto hanno preso il sopravvento in Eliana Michelazzo, tanto che la manager dopo il colloqui scoppia a piangere, accasciandosi su un divano di Live-Non è la d’Urso e rifiutandosi di far rientro in studio dove c’erano Barbara d’Urso e tutti i suoi ospiti, tra cui anche Stephan Weiler.

Con le lacrime agli occhi Eliana ammette di vergognarsi, mentre prima dell’incontro in ascensore la Michelazzo sembrava molto a suo agio nell’accusare senza indugio Pamela Perricciolo, a suo dire, l’unica artefice di questa assurda vicenda.