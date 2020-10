Live – Non è la D’Urso, Lele Mora: "Massimiliano Morra è stato con un uomo che gli ha permesso di entrare al Gf Vip"

Da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip sono stati sicuramente i due personaggi più chiacchierati del reality, anche a causa delle loro importanti dichiarazioni. Dopo aver parlato di una sorta di setta organizzata da un noto produttore, Adua Del Vesco ha lanciato un’altra bomba rivelando l’omosessualità di Massimiliano Morra.

Una notizia che il noto attore napoletano ha subito smentito ma che continua a far parlare fuori dalla Casa. Durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso” si è infatti affrontato l’argomento e a confermare l’indiscrezione lanciata da Adua ci ha pensato Lele Mora, ospite ieri sera al programma della D’Urso.

Lele Mora ha infatti raccontato di aver conosciuto Massimiliano Morra molto tempo fa e ha raccontato la sua verità. Il racconto del noto agente inizia dai tempi in cui Morra vinse il concorso de “Il più bello d’Italia”, ammettendo che il ragazzo ha lavorato con lui per tre anni.

Quando Morra ha manifestato l’interesse per il mondo della televisione, Lele Mora gli consigliò di rivolgersi all’Ares e al produttore Alberto Tarallo. Da lì Massimiliano ha iniziato la sua carriera nel mondo delle fiction prendendo parte a “Il Peccato e La Vergogna”, “Pupetta”, “Furore” e a tante altre fiction di successo.

“Ho un’indiscrezione però: lui prima si è fermato da un’altra parte. Ha avuto una storia con una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o dopo l’avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un uomo. Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay. Ce ne sono tanti che non lo sono, ma per arrivare si concedono a qualche produttore” – sono state le parole di Lele Mora che si è preso la responsabilità di fare delle affermazioni decisamente molto forti sull’attore napoletano che attualmente è un concorrente del Grande Fratello Vip. Non resta quindi che aspettare la replica da parte del diretto interessato per capire come stanno veramente le cose.