"Live – Non è la D’Urso": le rivelazioni della figlia di Eva Henger

Come ogni lunedì, nella giornata del 25 novembre, abbiamo visto come ospite del salotto di Barbara d’Urso, Mercedesz Henger, la figlia di Eva. La bellissima ragazza ha raccontatao la verità in programma: “Mio padre resta Riccardo, che mi ha amato come nessuno“.Nonostante gli scontri familiari tra Mercedesz e la madre Eva, infatti Eva accusava il ragazzo della figlia, Lucas Peracchi di maltrattamenti. Durante la trasmissione televisiva di “Live – Non è la D’Urso“.

La bellissima donna ha raccontato in puntata, conosciuta per essere la figlia di Eva Henger e Massimo Schicchi ha dichiarato: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico, che non è Riccardo Schicchi“. A Mercedesz è giunta notizia che qualche malintenzionato della cerchia delle persone a lei più care, fosse intenzionato a rivelare pubblicamente questo suo piccolo segreto personale.

Mercedesz ha dunque deciso di affrontare in contropiede la situazione per far si che non venga alterata dai gossip in nessun modo, ha dunque preferito fare una dichiarazione di sua spontanea volontà. La giovane, ammette di essere stata contattata da un giornalista, che scrive per un famoso giornale di gossip, sosteneva di aver scovato questa notizia. Solo pochissime persone erano a conoscenza di questa verità, persone strette a Mercedesz, persone della famiglia. Nonostante non critichi e incolpi nessuno pubblicamente, in quanto in assenza di prove, le giovane ha dei sospetti sull’autore del gesto meschino.

Quello ricevuto dalla figlia di Eva Henger è stato veramente un colpo basso, ma niente e nessuno, sopratutto questi attacchi di bullismo, se possiamo intenderlo per quello che realmente è, bullismo di pessimo gusto. Niente riuscirà a sminuire il rapporto tra Mercedesz e Riccardo Chicchi, la bellissima donna nonostante abbia un cognome diverso da quello del suo padre adottivo, a lui deve veramente tanto, e non mancano momenti in trasmissione in cui lei non lo ricordi a tutti.

La giovane vuole che sia chiaro che non avrebbe rivelato questa cosa, se non fosse stato per la chiamata ricevuta dal giornalista e nel corso della trasmissione fa’ un’ altra dichiarazione :“Non sono mai stata curiosa di conoscere il mio padre biologico, l’ho sentito anche al telefono, ma non ne sentivo il bisogno perché un padre non mi è mai mancato“. Un bellissimo amore dunque da parte di Mercedes in ricodo del padre scomparso nel 2012.