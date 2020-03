Live – Non è la D’Urso, le critiche di Enrica Bonaccorti ad Antonella Elia: "Ha il temperamento di un’undicenne"

Domenica 29 marzo è andata in onda una nuova puntata della trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, dove si è avuto modo di parlare di Antonella Elia, attraverso la partecipazione di tanti ospiti che non hanno risparmiato le critiche. Spicca l’intervento di Giovanni Ciacci, il quale ha sottolineato il carattere fastidioso della showgirl, ricordando la sua partecipazione a “Non è la Rai”.

Queste sono state le parole al riguardo dello stilista che non ha usato mezzi termini: “Antonella ha un carattere terribile, non va d’accordo con nessuno, specie con le altre donne”. Non si può dimenticare l’intervento di Enrica Bonaccorti che ha voluto parlare della partecipazione di Antonella Elia a “Non è la Rai”: “Faceva le stesse cose che fa al Grande fratello vip”.

Le parole degli opinionisti che criticano Antonella Elia durante la trasmissione di Barbara D’Urso

Enrica Bonaccorti ha continuato ponendo l’accento sul comportamento infantile di Antonella Elia: “Ha 56 anni, ma il temperamento di un’undicenne, andava squalificata”. La Bonaccorti si è concentrata anche sulle difficoltà incontrate nel lavorare con Antonella Elia per via del suo carattere. Queste sono le dichiarazioni della paroliera: “Ti mettevi d’accordo per le battute, per gli applausi e faceva finta di dimenticarsene, poi ti chiedeva scusa, ma non era vero”.

Ha sottolineato che sono stati questi i motivi per i quali non hanno più rapporti e ha fatto notare che il suo carattere ha avuto delle conseguenze negative sulla carriera dell’Elia. Le parole della conduttrice non lasciano alcun dubbio: “Se avesse avuto un bel carattere avrebbe fatto un’altra carriera, perchè aveva talento”.

Anche Fernanda Lessa, nel corso della puntata, ha voluto fare dei chiarimenti intorno ai contrasti con Antonella Elia. Ha avuto modo di esprimersi sulla pesante lite: “Eravamo tutti esasperati e la scena è stata bruttissima, però il livido sul braccio ce l’ho io”.