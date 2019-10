Live – Non è la D’Urso: la puntata viene dedicata al danzatore Manuel Frattini

Nella scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda il 13 ottobre viene dedicata interamente a Manuel Frattini, danzatore, cantante e coreografo specializzato soprattutto nell’interpretazione di musical. Durante la sua lunga carriera, ha recitato in “Pinocchio – Il grande musical” e “Robin Hood” insieme a Fatima Trotta, conosciuta anche come conduttrice di “Made in Sud“.

La sua morte è avvenuta in una maniera improvvisa, causata da un arresto cardiaco, e nonostante i soccorsi tempestivi di tutti i presenti e del personale medico, l’artista non ce l’ha fatta. Il danzatore si trovava a Milano per presenziare, insieme agli altri colleghi, a una serata di beneficenza sull’AIDS.

La dedica di Barbara D’Urso

Appena iniziata la puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Barbara ricorda il suo amico scomparso: “Cari amici di Live prima di iniziare questa sera ci tenevo a dedicare la puntata ad un mio grande amico. Manuel Frattini è scomparso improvvisamente ieri sera a 54 anni sul palco di uno spettacolo a cui lui teneva molto. Siccome noi amici più cari siamo rimasti senza respiro voglio dedicare questa puntata a Manuel“.

Il messaggio di cordoglio da parte della conduttrice viene fatto anche sul suo profilo Instagram, dove pubblica uno screen di questa notizia rivelando di essere una cara amica di Manuel Frattini.

L’artista ha collaborato anche con i Pooh, e tra i tanti messaggi di cordoglio, arrivano quelli di Roby Facchinetti e Dodi Battaglia: “Le sue interpretazioni rimarranno nella storia del musical italiano. Mancherai a tutti noi, nostro piccolo grande Manuel! Buon Viaggio” sottolinendo la sua magistrale esibizione in Pinocchio. Nella sua carriera si esibì anche in alcuni musical di Stefano D’Orazio, conosciuto per essere l’ex batterista dei Pooh. Anche il comico Rosario Fiorello, su Twitter, ha ricordato Manuel Frattini come una persona solare.