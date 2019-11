Live – Non è la D’Urso, la nuova vita di Ciccio di "Un Medico in Famiglia"

Michael Cadeddu è un nome che a molti non dirà nulla, in realtà però si tratta dell’attore che interpretava il ruolo di Ciccio Martini nella fortunata fiction Rai “Un Medico in Famiglia“. Ciccio era il nipote del celebre nonno Libero interpretato da Lino Banfi, e figlio di Lele, interpretato da Giulio Scarpati. Nella serie inoltre ad interpretare la sua sorellina Annuccia, era Eleonora Cadeddu sua sorella anche nella realtà. Michael ha interpretato questo ruolo dalla prima alla settima stagione, partecipando anche all’ottava ed alla decima.

Prima di interpretare tale ruolo inoltre, durante i primi anni ’90 era uno dei protagonisti di Solletico programma pomeridiano per ragazzi condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini dove era conosciuto con il soprannome “Lenticchia”. Il giovane attore però, nonostante il successo avuto durante la sua infanzia e la sua adolescenza da molti anni è sparito dalle scene.

Adesso l’ex bambino prodigio ha 32 anni ed è riapparso sugli schermi partecipando al programma Live-Non è la D’Urso dove ha parlato della sua nuova vita. Michael Cadeddu infatti ieri, 18 novembre, a Barbara D’Urso ha raccontato che lavoro fa attualmente. Innanzitutto ha spiegato che vive in Germania, più precisamente a Dusseldorf e fa il fantino. A seguito quindi le orme del padre Pietro diventando un fantino ed ha anche vinto vari premi conseguendo numerose vittorie, per quanto riguarda la sua vita privata invece ha dichiarato che è sposato ed ha un figlio piccolo.

Durante l’intervista con la D’Urso ha però ammesso che continua a sentirsi il nipote di nonno di Libero e che se si dovesse fare un altra stagione della fiction lui sarebbe pronto per partecipare.

