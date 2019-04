Live – Non è la D’Urso, la foto di Mark Caltagirone è falsa: si tratta di un avvocato cagliaritano

In questi mesi si parla molto del presunto matrimonio di Pamela Prati. La showgirl, attrice e cantante ha più volte rivelato di essere pronta a sposarsi con un imprenditore di nome Mark Caltagirone. Queste nozze però sono avvolte in un mistero.

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, la conduttrice ha cercato di portare alla luce la verità. In questa diretta la “Barbarella” ha rivelato ai propri telespettatori di aver ricevuto alcune fotografie ufficiali di Mark Caltagirone – rivelando che sia un bell’uomo – da una persona molto vicina alla coppia.

La verità dietro alla foto

In realtà la foto non viene mostrata al pubblico, ma solamente agli ospiti, compresa l’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. Proprio quest’ultima smentisce che si tratti di Mark Caltagirone: “Non è lui ma siamo su quel genere”. Il pubblico, come possiamo leggere su alcuni commenti di Twitter, non ha apprezzato le immagini “pixelate” mostrate in televisione.

A scoprire la verità dietro a questa foto è Dagospia. Infatti, come rivela il sito di Roberto D’Agostino, l’uomo in questa immagine sarebbe Daniele Cortis, avvocato cagliaritano. A confermalo è proprio lui sul sito: “Buongiorno, Io sono Daniele Cortis e sono il soggetto di cui avete pubblicato le fotografie quale papabile nuovo marito della sig.ra Pamela Prati. Ciò è assolutamente falso”.

Le sue dichiarazioni non finiscono qui: “Ho appreso tale assurdità per il tramite delle numerose telefonate che mi sono pervenute da parte di conoscenti che mi avvisavano e mi chiedevano lumi al riguardo. Io sono un avvocato cagliaritano che ha una propria famiglia e non ha mai conosciuto la sig.ra Pamela Prati. Trattandosi di un abuso, Vi invito a provvedere all’immediata rimozione delle mie fotografie dal Vostro sito e contestualmente scusarVi e spiegare che si è trattato di un errore o di uno scherzo di cattivo gusto”.