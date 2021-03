Live – Non è la D’Urso, la coppia dell’hotel Eufemia a sorpresa: "Aspettiamo un bambino"

Una vicenda che ha tenuto banco per settimane sul web e nei contenitori condotti da Barbara D’Urso. Da sfondo alla vicenda l’Hotel Eufemia, dove è stato ripreso in diretta un tradimento e il video è diventato ben presto virale. L’autore del filmato è il marito tradito che ha pensato di vendicarsi dell’oltraggio subito diffondendo in rete le immagini della moglie e dell’amante proprio davanti alla struttura, luogo del loro incontro clandestino.

Questa strana e surreale vicenda ha avuto una conclusione che nessuno si sarebbe mai immaginato. La coppia, ospite a “Live – Non è la D’Urso” ha infatti annunciato di essere in dolce attesa. Gianluca e Grazia lo hanno rivelato davanti alle telecamere di Canale 5: “Mia moglie è in dolce attesa. È stato voluto, lo abbiamo voluto entrambi. Non è stata una cosa detta da me o da lei. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì”, ha spiegato il marito ricevendo l’applauso del pubblio presente in studio. La moglie Grazia è incinta da appena due settimane e quindi il piccolo, o la piccola, nascerà verso la fine del prossimo novembre.

I dubbi sulla vicenda dell’hotel Eufemia

Questa strana storia ha davvero dell’incredibile, infatti in molti pensano addirittura che sia una trovata per farsi pubblicità, così come ha dichiarato una donna di Palermo raggiunta dalle telecamere del contenitore della D’Urso: “Posso pensare che sia una messa in scena per farsi pubblicità“.

Intanto arrivano anche le scuse dell’amante di Grazia che, a volto coperto, è comparso in un filmato mandato in onda a “Live“. In questo video l’uomo racconta di aver fatto pace con la moglie, di essere felicissimo di questo e di amarla tantissimo. E’ pentito di ciò che ha fatto e si ripromette che non cascherà più in tentazione proprio per l’amore che prova per la sua consorte.

In ultimo, chiede scusa al marito della sua ex amante e assicura di non voler più avere nulla a che fare con loro: “Non li sentirò mai più perché sono contento che si siano riunite le due famiglie. Lui con la sua famiglia e io con la mia famiglia. Basta, non ne voglio sapere più niente. Amo mia moglie. È stato un errore, non succederà più. L’importante è l’amore delle famiglie”.