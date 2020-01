"Live – Non è la D’Urso", la conduttrice ricorda Pietro Taricone: la reazione di Cristina Plevani

Durante la messa in onda della puntata del 19 gennaio di “Live -non è la D’Urso” -la prima di questo 2020- la conduttrice Barbara D’Urso ha ricordato il compianto Pietro Taricone e ciò ha scatenato la reazione di Cristina Plevani. Andando con ordine, durante lo spazio dedicato al “Grande Fratello Vip” erano presenti proprio Cristina, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

In occasione dei venti anni di messa in onda del reality più longevo della televisione italiana, la conduttrice ha mandato in onda un video nel quale venivano riproposti tutti i momenti più belli di Pietro Taricone. Il bel napoletano è scomparso a soli trentacinque anni, nel 2010, a seguito di un incidente con il paracadute.

Durante la messa in onda del video, sono apparse alcune immagini che ritraevano Taricone felice nella casa, insieme a coloro che furono i suoi compagni di avventura e che nella puntata in questione erano ospiti di Barbara D’Urso. L’espressione assunta da Cristina è stata di sofferenza pura per tutto il tempo, tanto che poco prima della fine ha abbandonato lo studio.

Al termine del video, la conduttrice ha comunicato al pubblico quanto accaduto e senza aggiungere altro ha voltato pagina. La Plevani non è più rientrata in studio. Cristina non ha mai nascosto la sua sofferenza per la perdita di Pietro, difatti i due durante la permanenza in casa avevano instaurato un certo feeling speciale, che una volta terminato il reality si era trasformato in una profonda amicizia.

La prima storica vincitrice del “Grande Fratello” a più riprese ha dedicato la vittoria a Taricone, asserendo che se il suo trionfo è stato possibile, lo deve solo alla sua relazione con Pietro. Ha inoltre sempre espresso parole di lode nei suoi riguardi, ritenendolo un uomo molto intelligente, malgrado la sua aria da mascalzone e nonostante siano passati dieci anni dalla morte di Pietro, la ferita nel cuore di Cristina è ancora profonda.