"Live – Non è la d’Urso", la conduttrice difende Maria De Filippi

Con la fine della stagione televisiva arriva anche la fine del noto salotto gossip della domenica sera “Live – Non è la d’Urso“, condotto come sempre dalla padrona di casa Barbara D’Urso. La D’Urso infatti è divenuta col tempo un tassello importante dell’azienda Mediaset, tra le presentatrici più importanti nel panorama televisivo, insieme a Maria De Filippi.

Ed è proprio della moglie di Maurizio Costanzo che si è parlato durante l’ultima puntata del programma. Nella fattispecie l’argomento è stato introdotto da Elena Morali, con Simona Izzo e Enrica Bonacorti, introducendo il discorso su come la De Filippi fosse riuscita a diventare così famosa nel tempo, e che molto successo lo deve a suo marito Costanzo.

La D’Urso non ha particolarmente gradito l’introduzione dell’argomento, invitando gli ospiti a smettere di parlare di persone assenti e che non possono rispondere: “Parliamo dei presenti“. Nonostante il monito, che sembra sia passato del tutto inosservato, si è continuato con la stessa discussione. A quel punto la padrona di casa ferma la discussione e cambia argomento con un secco: “Non ci interessa!“. Una reazione molto forte, che in parte ha sorpreso gli ospiti in studio.

Ma in realtà non è la prima volta che la D’Urso evita argomenti e critiche gratuite riguardanti la sua collega De Filippi. Oltre ogni incontrovertibile dubbio, infatti, c’è da dire che la carriera di Maria, per quanto possa essere veritiero o meno l’aiuto del marito, è stata comunque costellata da una serie di successi, soddisfazioni e scelte azzeccate, che le hanno consentito di raggiungere vette estreme di successo.

Analogo episodio è avvenuto anche qualche anno addietro, quando il programma di Giletti “Non è l’arena” era ancora trasmesso sulle reti Rai; vi era ospite Vittorio Sgarbi e si stava affrontando la medesima tematica riguardante la De Filippi, fino a quando la presentatrice stessa, gelando Giletti e Sgarbi, afferma: “Io devo tutto a Maurizio Costanzo, Sgarbi ha ragione“, facendo così tirare un sospiro di sollievo al presentatore.

Una donna che merita rispetto oltre ogni modo, e lo sa bene la D’Urso, che a sua volta è una delle presentatrici più in gamba del panorama italiano e di certo si guarda bene dallo sparlare di una sua collega. Non è mai stato reso noto il rapporto esistente tra la D’Urso e la De Filippi; molte infatti sono le teorie che vogliono che tra le due non corra buon sangue, ma alla base vige comunque un profondo rispetto professionale, dal momento cha lavorano anche per la stessa rete televisiva.