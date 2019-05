Live – Non è la D’Urso, Karina Cascella furiosa tuona contro Pamela Prati: "Fai schifo! Vergognati"

Karina Cascella, presente nella puntata di Live – Non è la D’Urso di mercoledì 29 maggio in veste di opinionista, è sbottata contro Pamela Prati. Karina infatti, dopo aver ascoltato per filo e per segno tutti gli aggiornamenti riguardanti il caso Pratiful ma soprattutto la storia del bambino assoldato per interpretare il finto Sebastian Caltagiorone, si è detta veramente disgustata.

“Fai schifo! Vergognati” chiosa furiosamente la Cascella sottolineando come la stessa Pamela Prati stesse partecipando nella trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai Tre. A tal proposito, infatti, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Stasera Pamela è in una trasmissione tra l’altro che si occupa di persone scomparse. Allora io dico: chi stai cercando, Caltagirone? Lei è in una trasmissione che si occupa veramente di persone scomparse, di cronaca, con persone che a volte vengono ritrovate vive, altre volte morte, è una trasmissione che dovrebbe occuparsi di cose molto serie e di truffe. La verità è che la truffa ve la sta facendo Pamela Prati!”.

Inutile dire che la puntata di Live – Non è la D’Urso in onda mercoledì 29 maggio è stata alquanto incentrata sull’affaire Prati – Caltagirone, per non parlare dell’intervista ad Eliana Michelazzo che ha lasciato basiti e senza parole non solo il pubblico presente in studio ma soprattutto i telespettatori da casa. Karina, ha altresì ascoltato le parole della lettera della mamma del piccolo “Sebastian” ignara, fino a qualche settimana fa, che suo figlio fosse stato utilizzato per intepretare il figlio malato della Prati.

Karina ha voluto in parte difendere Eliana Michelazzo che, nonostante tutto ha mostrato una certa sensibilità, ha chiesto scusa e ci ha messo la faccia: “Non ci dimentichiamo che ha parlato Eliana, perché sennò Pamela non sarebbe mai uscita fuori. Diciamo anche che se Eliana non avesse parlato…alla cara Pamela Prati, che spero mi stia guardando, volevo dire che ti devi proprio vergognare” ha infatti chiosato Karina furiosa.

Subito dopo la trasmissione, moltissimi utenti si sono riversati sul profilo Instagram di Karina per appoggiarla e per complimentarsi con lei per aver attaccato la showgirl del “Bagaglino“. Karina ha voluto ancora rincarare la dose asserendo che queste persone vanno smerda*e e soprattutto punite.