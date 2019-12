Live – Non è la D’Urso, incidente per Barbara D’Urso: "Sopravvivo a tutto"

L’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” è andata in onda nella giornata del 9 dicembre. La conduttrice si presenta negli studi di “Mediaset” con tacchi a spillo e minidress bianco e argento. Tuttavia, mentre cerca di parlare con gli ospiti presenti però rischia di farsi male sul serio.

Il tutto è successo durante la prima parte della trasmissione, dove si sta discutendo dei politici che negli ultimi anni si stanno avvicinando sempre di più al mondo dello spettacolo. In questo caso viene intervistato l’Onorevole Antonio Razzi, che ha inciso la canzone “Famme Cantà” e della proposta di matrimonio del leghista Flavio Di Muro, oltre all’esibizione di Amedeo Minghi e dei litigi politici che si hanno in Senato.

L’incidente di Barbara D’Urso

Questo piccolo incidente non viene visto dal pubblico da casa, poiché proprio in quel momento la telecamera si è allontanata per inquadrare gli ospiti presenti. La scena però viene descritta dalla stessa conduttrice: “Stavo per morire qui in diretta! Stavo per cadere in una botola, ma non vi preoccupate perché sopravvivo a tutto”.

La prima a commentare è stata Alessandra Mussolini, l’ex europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo: “Barbara, gli occhi secchi sono la peggiore cosa”. Questa è una citazione della zona partenopea dove ci si riferisce al malocchio.

Ma Barbara D’Urso, che ha sempre la risposta pronta, rivela con ironia ad Alessandra Mussolini: “Non sputare in cielo, che faccia ritorna. Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui“. Questo non è stato comunque l’unico incidente della conduttrice nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, poiché durante la diretta ha scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi, ed è convinta quindi di avere nei suoi studi la protagonista dello scherzo della trasmissione televisiva de “Le Iene” che ha fatto molto discutere sui social network negli ultimi giorni.