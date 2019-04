Live – Non è la D’Urso, Imma è la madre biologica di Paola Caruso: arriva la conferma dal test del DNA

Nelle scorse puntate di “Live – Non è la D’Urso“, la conduttrice ha fatto conoscere a Paola Caruso, una delle sue opinioniste storiche di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque“, una donna di nome Imma, che durante la terza puntata del talk show sostiene di essere la madre biologica dell’ex pupa.

Secondo le prime dichiarazioni rilasciate da Imma, quest’ultima ha capito subito che si trattava della sua madre naturale quando ascoltò la sua storia a “Domenica Live“. Durante il loro primo incontro entrambe le protagoniste si sono emozionate sin da subito, e anche Barbara D’Urso non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma, per avere la certezza su questa parentela, decisero di effettuare il test del DNA.

I risultati del test

Le due donne sono entrate insieme negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, con la conduttrice che ha mostrato i filmati della loro breve storia. Dopo qualche minuto, sia Paola Caruso che Imma sono entrati in questo ascensore, dove si trovava una busta con i risultati del DNA chiusi in una specie di teca.

Il test del DNA risulta positivo, quindi Imma è davvero la madre biologica di Paola Caruso. Scatta quindi un immediato abbraccio da parte delle due protagoniste, con un applauso generale dal pubblico in studio. Tanta l’emozione anche per Barbara D’Urso, che non ha saputo trattenere le sue lacrime. Per molti utenti del web questo resterà uno dei momenti più “trash” della televisione italiana.

Ora tocca scoprire solo l’identità del padre. Secondo le notizie svelate da Imma, si tratterebbe di un calciatore del Catanzaro che ha militato nella squadra nel 1985. Barbara D’Urso ha invitato questo ex giocatore a farsi avanti negli studi di “Live – Non è la D’Urso“. Staremo a vedere se la “Barbarella” riuscirà in questo secondo miracolo. Ma ormai non ci possiamo meravigliare più di nulla.