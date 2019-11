Durante la puntata andata in onda ieri sera del programma “Live – Non è la D’Urso“, ospite eccezionale di ieri è stato Max Felicitas, un porno attore italiano di 26 anni. Il giovane non si è fatto mancare di commentare davanti agli occhi di Carmen delle sue recenti dichiarazioni riguardanti i suoi sogni erotici per eccellenza, Lory del Santo e Carmen di Pietro, recentemente il giovane aveva dichiarato di sognare un “Ménage à trois”con le due bellissime donne.

La di Pietro si è da subito divertita a scherzare con il giovane ragazzo, il porno attore ha dichiarato di avere scoperto la sua intimità grazie alle foto di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, invitando le due a consumare un rapporto a tre. Il giovane si è detto interessato anche ad una semplice cena a lume di candela aggiungendo: “poi per il dopocena si vedrà“.

Non appena entrato in trasmissione Max si è detto pronto a fare di tutto alla Di Pietro, che rappresenta i canoni della bellezza mediterranea. La Di Pietro scherzandoci su ha aggiunto che se a Lory Del Santo la proposta può interessare, la fantasia di Max potrebbe diventare una realtà, visto che ormai la bellissima donna è single e lamenta di non avere più rapporti sessuali da 3 anni.

Sempre parlando della Di Pietro il giovane ha anche aggiunto: “Però se lei è da sola posso concentrarmi di più“, lo stupore di Barbara D’Urso durante la trasmissione era facilmente visibile. “Così non vale però“, è stata la risposta di Carmen alle dichiarazioni del giovane porno divo.

Non solo infatti il suo sogno sin dalla tenera età è stato quello di conoscerla e portarla a cena, ha poi però aggiunto: “anche se ovvio, il mio fine è quello di concretizzare“, la donna ha però dovuto cedere. “E allora facciamo sta cena figlio mio!“, ha replicato la Di Pietro.