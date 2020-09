Live – Non è la D’Urso, il dietrofront di Angela Chianello di Mondello: "Non volevo dire che questo virus non esiste"

Angela Chianello di Mondello, conosciuta soprattutto sul web come la signora “Non ce n’è coviddi”, è diventata una star sul web. Infatti, a una settimana dalla prima fotografia pubblicata su Instagram, il suo profilo Instagram conta quasi 190 mila follower venendo quindi etichettata come una influencer.

Il suo successo sta però dividendo il web: una parte la acclama come una vera e propria star di Instagram mentre i restanti la stanno criticando fortemente. Intanto nella giornata del 13 settembre ha rilasciato una intervista a “Live – Non è la D’Urso“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, in cui ritorna nuovamente su quella frase che ha consentito di spopolare sul web e non solo.

Le parole di Angela Chianello di Mondello

Angela Chianello di Mondello attualmente è costretta a restare in casa siccome ha un problema con la giustizia e sta ancora scontando la pena. Tuttavia Barbara D’Urso promette che nelle prossime settimane, appena può muoversi dalla sua amata Sicilia, verrà invitato negli studi di Mediaset.

La web star poi ringrazia Barbara D’Urso per averle dato l’opportunità di ritrattare le sue dichiarazioni su “Non ce ne coviddi”: “Voglio far capire alla gente che io non ho detto non c’è Covid perché non ci credo, ma quel giorno eravamo al mare, ci stavamo divertendo e viene quella ragazza a farmi l’intervista e io dico in maniera allegra quella frase, ma intendevo che a Palermo non avevamo tutti questi casi gravi. La gente mi ha condannata e me ne hanno dette di tutti i colori”.

Per il momento Angela Chianello non ha parlato nei particolari della sua vita privata, siccome vuole farlo solamente quando può venire negli studi di Canale 5. Intanto, in questa diretta, Barbara D’Urso ha mostrato la giornata tipo della donna dopo aver ottenuto il successo sul web, ove firma autografi e scatta selife. Ci tiene comunque a sottolineare di non aver guadagnato nulla da questa storia e non è seguita nemmeno da un manager.