Live – Non è la D’Urso, il confronto tra Enrica Bonaccorti e Antonella Elia

Enrica Bonaccorti, in una vecchia intervista nella trasmissione “Pomeriggio Cinque”, ha voluto parlare dell’esperienza di Antonella Elia nella Casa del “Grande Fratello Vip” . La conduttrice assicura sin da subito di ritenerla una persona fantastica e nettamente superiore rispetto alle altre soubrette. Nonostante questo complimento, ammette di non aver apprezzato i comportamenti avuti da lei nel reality show, definendola come ineducata, aggressiva e violenta.

Antonella Elia invece risponde a queste accuse in una sua intervista al settimanale “Chi“, diretto dal giornalista Alfonso Signorini. L’ex valletta di Raimondo Vianello lancia una frecciatina nei suoi confronti, etichettandola come poco materna, e parlando del periodo di “Non è la Rai” la Elia ha dichiarato di aver provocato un certo fastidio ad Enrica Bonaccorti, rimanendo comunque amareggiata per essere stata etichettata come una persona inaffidabile.

Il confronto tra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti

Nella giornata del 3 maggio, negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, arriva il fatidico faccia a faccia tra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti. Il contenzioso avvenuto in questi giorni più o meno si chiarisce, ma non si arriva ad una vera e propria pace.

La prima a prendere parola è Enrica Bonaccorti: “Ho visto il tuo comportamento del Grande Fratello e onestamente era da condannare. Le provocazioni erano un po’ ridicole mentre le tue reazioni erano molto forti, molto aggressive. Di ‘Non è la Rai’ ho un ricordo splendido“. Lodando per l’ennesima volta il suo talento, afferma che artisticamente le affiderebbe nuovamente tutto.

Antonella Elia invece si comporta in maniera molto diplomatica e capisce in parte le dichiarazioni di Enrica Bonaccorti: “Hai tutto il diritto di giudicare i comportamenti miei, visto che io andando nella Casa del ‘Grande Fratello’ mi sono esposta al giudizio tuo e di chiunque mi guardasse. Mi è dispiaciuto leggere le cose che hai dichiarato”.