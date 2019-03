Live – Non è la D’Urso, Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini: "Io parlo di argomenti che conosco"

Una delle “rivalità” più chiacchierate della televisione italiana è sicuramente quella tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Il tutto si complica nel 2016, con la trasmissione di Rai 1 “Nemicamatissima“. L’americana denunciò il trattamento subito, poiché i desideri della sua partner venivano immediatamente accontentati a differenza dei suoi.

Nella nuova trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, in onda nella giornata del 13 marzo su Canale 5, si è parlato anche di questa rivalità. In realtà la ballerina ha accettato l’invito della conduttrice per parlare dalla maternità, ma ovviamente è stato impossibile non discutere di Lorella Cuccarini, la sua nemica da più di dieci anni.

Le parole di Heather Parisi

L’ospite della D’Urso ha voluto sottolineare le differenze con Lorella Cuccarini: “Io sono ironica, sono una persona ribelle, detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e di non essere popolare. Io credo che noi personaggi, di qualsiasi livello, dobbiamo misurare le parole perché non possiamo e non abbiamo il lusso di trasmette messaggi sbagliati. Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco”.

In questa circostanza Heather Parisi stava parlando della gaffe commessa da Lorella Cuccarini durante la sua ospitata a “Otto e mezzo“, il popolare programma di Lilli Gruber. Negli studi di LA7 la ballerina ha lasciato di sasso gli altri ospiti in studio, affermando che in Italia non si vota da 10 anni. Per diritto di cronaca, in questo periodo nella nostra nazione si è votato per le elezioni nel 2008, 2013 e 2018.

La ballerina americana ha lanciato comunque una vera e propria frecciatina alla sua “nemica”. Con tutta probabilità ci sarà una risposta per la moglie di Silvio Testi, poiché fino ad oggi non è mai rimasta in silenzio sulle dichiarazioni di Heather Parisi.