Live – Non è la D’Urso, Guedalina Tavassi asfalta Eliana Michelazzo: "Stai recitando e pure male! Non fare la vittima"

In molti sono arrivati a pensare che non verrà mai a galla tutta la verità dietro il caso del finto matrimonio di Pamela Prati con l’immaginario Mark Caltagirone. Certo è che tutti i giorni esce qualche indiscrezione nuova, che va a intorbidire sempre più le acque già confuse intorno alla vicenda. Nella puntata di “Live – Non è la D’Urso“, andata in onda ieri sera 29 maggio su Canale 5 si sono aperti altri scenari devastanti.

Eliana Michelazzo, presente in studio e seduta davanti alle sfere, ha dovuto affrontare critiche e dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni – obiettivamente difficili da credere – riguardanti il finto matrimonio con Simone Coppi, durato la bellezza di un decennio. Eliana si è scontrata con Guendalina Tavassi che non le ha fatto sconti, andando subito al nocciolo della questione.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha accusato la Michelazzo di averla presa in giro negli anni in cui erano amiche e, con una punta di velata soddisfazione, ha ammesso che era da tempo che aspettava il momento di poter tirar fuori le sue conclusioni circa il matrimonio con Coppi.

Live – Non è la D’Urso, le dure parole di Guendalina Tavassi per Eliana Michelazzo

La Tavassi dichiara di non aver mai creduto a questa unione e di aver avuto fin da subito sospetti circa la reale esistenza del marito di Eliana, rivelando anche le confidenze che la Michelazzo le faceva, tutte cose inventate, con il senno di poi: “Sono stata convinta dal primo momento che il marito di Eliana non esistesse – afferma decisa Guendalina – Mi raccontava di una villa con piscina e un cane, di avere un marito magistrato che preparava biscotti. Ho milioni di messaggi“.

Affonda poi: “Stai recitando davanti a tutta Italia Eliana, e anche male! La vittima non la fare, perché non posso pensare ad una cosa del genere“, continua l’attacco della Tavassi. A questo punto anche Eliana prende la parola e cerca di difendersi dai colpi inferti e la butta sulla loro amicizia: “Devi vergognarti, sei stata infame a fare l’amica e poi a tradirmi alle spalle”.

Live – Non è la D’Urso, l’affondo finale di Guendalina



Il colpo di grazia arriva quando Guendalina chiede ad Eliana come mai non ha parlato con la D’Urso, per tutto questo tempo, in merito alle loro conversazioni private, dopo che Simone Coppi aveva rivelato alla Michelazzo di essere il cugino di Barbara. La risposta a questo quesito la dà direttamente Guendalina: anche quelle conversazioni erano finte e Eliana lo sapeva benissimo, per questo non affrontava il discorso con la D’Urso.

Inoltre rivela di essere stata presentata ad un tal Lorenzo Coppi, ma ha avuto l’accortezza e la prontezza di capire che c’era qualcosa di strano dietro tutto ciò, quindi ha deciso di non continuare la conoscenza virtuale con questo fantomatico ragazzo.