Live – Non è la D’Urso: gli ascolti crollano nella seconda puntata

Una seconda puntata amara per Barbara D’Urso e la sua nuova trasmissione in prima serata in onda su Canale 5. La “Barbarella”, in studio, ha invitato anche ospiti molto chiacchierati e controversi, come Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile.

Barbara D’Urso come ospite internazionale ha deciso di intervistare Leo Blanco. Il nome di quest’ultimo è spiccato nelle cronache rosa per avere speso oltre 42.000 dollari in interventi estetici che lo facessero assomigliare a Michael Jackson, il suo idolo. Ospiti quindi importanti, ma questo non è servito a Mediaset per vincere la prima serata del 20 marzo.

Gli ascolti

Vincitore di serata è Rai 1 con la commedia “Si accettano miracoli“, la pellicola cinematografica del 2015 diretta e interpretata da Alessandro Siani e Fabio De Luigi. Il film ha registrato infatti ben 3.295.000 di telespettatori pari al 14.4% di share. Rai 2 con “La porta rossa 2” tocca i 2.807.000 spettatori, 12,4% di share, mentre “Chi l’ha visto?” su Rai 3 conquista 2.130.000 di spettatori e il 9,9% di share.

Mediaset invece perde su tutti i fronti. Canale 5 con “Live – Non è la D’Urso”, dalle ore 21.38 all’1.06, registra solamente 2.331.000 telespettatori pari al 14% di share, perdendo addirittura contro Rai 2 e facendo poco più di “Chi l’ha visto?”. Rete 4 con “The italian job” tocca i 1.071.000 spettatori ed il 4,9% di share, mentre Italia 1 con Deadpool registra 1.617.000 spettatori e 7,2% di share.

Il flop sembra clamoroso, ma Mediaset, con un tweet sulla loro pagina ufficiale, si dichiara entusiasta per i risultati registrati durante il 20 marzo: “In prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Live Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso si conferma leader di fascia con 2.330.000 telespettatori e picchi del 22.18% di share”.