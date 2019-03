Live – Non è la D’Urso: gli ascolti calano anche nella terza puntata

Barbara D’Urso, durante la conferenza stampa di “Live – Non è la D’Urso“, ha avvertito tutti i giornalisti presenti in quella occasione che la sua nuova trasmissione è semplicemente un esperimento da parte della rete: “Mediaset ha bisogno di un prodotto che raggiunga gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12% di share”.

Fino a questo momento, la “Barbarella” ha sempre agguantato il risultato minimo, con la prima puntata che tocca addirittura i 2.796.000 telespettatori e il 17,1% di share. Risultati davvero importanti, ma purtroppo con il passare delle settimane gli ascolti per “Mediaset” e “Canale 5” continuano a crollare, causando la sconfitta contro le programmazioni della Rai.

Gli ascolti

Il talk serale “Live – Non è la D’Urso“, in diretta dalle 21.38 all’1.04, ha fatto registrare ascolti di 2.140.000 spettatori pari al 13.2% di share, contro i 2.331.000 telespettatori e il 14% di share della puntata precedente. Risultati davvero minimi, che comunque accontentato le premesse fatte da “Mediaset” prima di iniziare la messa in onda.

Su Rai 1 è invece andato in onda il premio cinematografico italiano del “David di Donatello“, condotto da Carlo Conti. La trasmissione, andata in diretta dalle ore 21.29 alle 0.10 ha registrato 2.975.000 spettatori pari al 15% di share. Sorpresa invece per Rai 2, con “The Good Doctor” che tocca i 2.737.000 telespettatori pari all’.11.4% di share. Infine bene anche “Chi l’ha visto?“che interessa 2.157.000 telespettatori con il 10.4%.

Tuttavia, come si può leggere dal comunicato di “Mediaset” pubblicato sul loro sito, la rete sembra essere comunque felice dei risultati registrati da Canale 5: “‘Live – Non è la D’Urso’ è leader della prima serata sul pubblico attivo con il 13.65% di share (2.140.000 spettatori totali); in particolare, nella fascia di prime-time, il programma di Barbara D’Urso raccoglie 2.859.000 spettatori totali”.