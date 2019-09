Live – Non è la d’Urso, Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De André: in esclusiva il contenuto dell’audio

Nella puntata del 29 settembre di “Live – Non è la D’Urso” è stato fatto ascoltare l’audio in cui ci sarebbe la conferma del presunto tradimento di Giorgio Tambellini a Francesca De André. Nella circostanza si può ascoltare Alessandra Grimoldi raccontare la scappatina del toscano durante l’esperienza della sua fidanzata all’interno della casa del “Grande Fratello 16”.

Nell’audio, fatto ascoltare da Barbara D’Urso in una maniera molto censurata, si può capire che Alessandra Grimoldi spiega del tradimento fatto da Giorgio Tambellini, rivelando anche i dettagli del loro rapporto. La prima ad ascoltare questo messaggio è stata Francesca De André nella Casa del “Grande Fratello“, che inizialmente crede alla versione della sua amica e poi cambia repentinamente idea, ritornando tra le braccia di Giorgio.

Giorgio Tambellini e lo scontro con Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, è stato accusato da Francesca De André di aver organizzato questo complotto insieme alla sorella Fabrizia con l’unico scopo di farla lasciare con Giorgio Tambellini.

Biagio D’Anelli non cambia idea sulla questione, rivelando che Tambellini è stato beccato da ben tre paparazzi che l’hanno visto in compagnia della ragazza in questione e avrebbe percorso con lei settecento metri in macchina. Sempre le stesse persone, come rivelato da Biagio, hanno visto Giorgio Tambellini in atteggiamenti intimi e non solamente dei semplici baci. Infine, invita il toscano ad avere l’intelligenza di ammettere il tradimento proprio come ha fatto nella Casa del Grande Fratello.

Giorgio Tambellini conferma parzialmente le parole svelate nel reality show: “Ho tradito con un solo bacio, allora te inventi davvero. Dì ai tuoi paparazzi che facciano meglio le foto poiché lì bacio una pianta”. Ad intervenire nella questione ci pensa però anche Barbara D’Urso: “Ora ci stai prendendo in giro. Ma anche con una carezza è tradimento”.