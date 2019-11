Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko bacia Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata del “Live – Non è la D’Urso“, trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, ha rilasciato una intervista Gabriel Garko. L’ex modello è infatti pronto a pubblicare il suo primo libro intitolato “Andata e ritorno” editto dalla casa editrice “La nave di Teseo” fondata da Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio. La data di uscita non è stata svelata, ma sul sito Amazon sono già aperti i preorder a 17,00 euro.

L’intervista inizia ricordando la tragedia capitata a Sanremo con l’esplosione della villetta in cui soggiornava Gabriel ai tempi della kermesse italiana: “Questo maledetto incidente mi ha cambiato la vita. Come sai non ne ho mai parlato perchè non voglio passare per quello che marcia su una disgrazia,non ho mai voluto raccontare la scena nei dettagli. La signora proprietaria è venuta a mancare e ci sono ancora i parenti, quindi non mi va di raccontarlo”.

Gabriel Garko smentisce di essere rifatto

L’argomento viene aperto da Barbara D’Urso, che rivela a Gabriel Garko di trovarsi dinanzi a lui dichiarando che non è assolutamente rifatto. Per controllare che il suo ospite non si sia sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica, d’Urso da un bacio sulle labbra a Gabriel confermando nuovamente le parole di prima.

Successivamente vengono mandate in onda le immagini ai tempi mostrate da “Striscia la notizia“. Per l’ennesima volta però l’attore smentisce questa voce, dichiarando che le foto mostrate all’epoca sono tutte modificate, ma ci tiene a sottolineare di essere poco interessato su questo argomento, poiché sul web l’accusano in ogni cosa.

Nel libro Gabriel Garko parla anche della sua esperienza con la droga leggera, raccontando un aneddoto che gli è capitato durante una sua permanenza a Londra. In questa circostanza l’attore ci scherza anche sopra, rivelando però di aver smesso con questo vizio.