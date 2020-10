Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko annuncia il suo addio alla TV e parla delle sue ex: "Con Adua non mi vedevo mai"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso ogni domenica, Gabriel Garko ha rilasciato una nuova intervista. L’attore ha conquistato le cronache dei settimanali di gossip grazie al suo coming out avvenuto prima nella Casa del “Grande Fratello Vip” e poi a “Verissimo”.

In questa lunga intervista Garko si sofferma su più argomenti, rivelando soprattutto il motivo per il quale ha deciso di fare coming out. Ovviamente parla anche delle sue presunte ex fidanzate Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi e dell’attuale situazione sentimentale con Gaetano Salvi, il suo attuale compagno.

Le parole di Gabriel Garko

Inizialmente Barbara D’Urso insieme al suo ospite ritorna sull’intervista rilasciata da Garko nella giornata del 11 novembre 2019, ove i due si sono scambiati anche un bacio sul divano. L’ex conduttore del “Festival di Sanremo” dichiara che si sono scambiati questo bacio per finzione, dal momento che i due sono molti amici nella vita privata. In merito a questo è grato alla D’Urso per aver mantenuto il segreto sulla sua frequentazione con Gabriele Rossi. Ora sta vivendo una storia d’amore con Gaetano Salvi che, come rivelato da Gabrel Garko, non vuole apparire dinanzi alle telecamere.

In seguito spiega i motivi dietro al suo coming out: “L’ho fatto di pancia perché ho detto basta ma spero che un giorno non serva più il coming out. Se dovessimo iniziare a parlare di tutto quello che uno fa in camera da letto…”. Come svelato già da “Verissimo” avrebbe mentito sul suo orientamento sessuale per continuare a fare l’attore, ma ora spera che possa avere gli stessi ruoli del passato sfatando così alcuni miti.

Gabriel Garko, stuzzicato dagli ospiti in studio, rivela di essere ritornato negli studi solamente per la sua lunga amicizia con Barbara D’Urso: “Per me non è stata una cosa studiata a tavolino, né per farmi pubblicità perché non me ne frega niente tanto che da stasera non mi vedrete più in televisione”.

La relazione con Adua Del Vasco ed Eva Grimaldi

Partendo da Eva Grimaldi, che è stata la relazione più lunga vissuta con una donna, dichiara di non averla mai usata poiché con lei era già d’accordo in precedenza. Entrambi hanno vissuto insieme per otto anni sotto lo stesso tetto, senza avere rapporti intimi.

Infine con la gieffina Adua Del Vesco ammette di aver avuto un rapporto più “freddo“: “Io ed Adua facevamo solo le copertine, neanche ci vedevamo. Lei faceva la sua vita e io facevo la mia. Eravamo d’accordo così. È tutto finto per il sistema perché funzioni”.