"Live – Non è la D’Urso", fuoriprogramma: una signora del pubblico urla e si infuria in diretta

Live – Non è la D’Urso è il nuovo programma di condotto dalla nota presentatrice Barbara DUrso, in onda sulle reti Mediaset, nella fattispecie su Canale 5. In onda da qualche settimana, già sta mostrando i suoi frutti, infatti sta riscuotendo un notevole quanto inaspettato successo nella fascia di prima serata.

Solo nelle prime puntate tutto si è incentrato sull’ormai famoso caso di Pamela Prati e del fantomatico fidanzato Mark Caltagirone. Dopo una serie di attacchi, ipotesi e varie liti e numerose testimonianze, pare che nella scorsa puntata sia finalmente giunta la verità su questo misterioso uomo.

Infatti durante lo svolgersi della scorsa puntata, pare che Eliana Michelazzo abbia confessato che in realtà il caso di Mark Caltagirone sia stata tutta una farsa architettata da Pamela Perricciolo. Mentre la puntata quindi era incentrata su questa tematica così delicata, la conduttrice Barbara D’Urso ha dato via a un acceso dibattito tra i vari ospiti in studio, quando all’improvviso una signora dal pubblico si è alzata ed ha iniziato a dare di matto in diretta; la D’Urso è rimasta completamente spiazzata da questo inaspettato fuori programma.

Nonostante la breve durata della scorsa puntata, dovuta alla concessione di spazio televisivo alla messa in onda di “Matrix“, programma politico condotto da Enrico Mentana, alla puntata di “Live non è la D’Urso” non sono di certo mancate le sorprese. Tra gli ospiti presenti vi erano nomi come Milena Miconi, Georgette Polizzi, Emanuela Villa. Vi erano anche gli “analisti del caso” che avevano il compito di chiarire la questione e porre domande.

E proprio nel cuore del dibattito tra questi ospiti che la signora si è alzata ed ha iniziato ad inveire in merito alla questione, dicendo anche parole molto forti, a tratti incomprensibili. La D’Urso nel tentantivo di riprendere la trasmissione in mano ha provato a tradurre le parole della signora, e pare che quest’ultima abbia manifestato acceso disappunto sulla questione di Pamela Prati, asserendo che sia tutta una presa in giro; i toni adoperati dalla signora e le parole utilizzate per esprimere il concetto sono stati molto coloriti, provocando anche fastidio alla presentatrice.

Inoltre, malgrado le parole cosi colorite usate dalla signora del pubblico, Giovanni Ciacci, presente tra gli ospiti, ha comunque concordato con quanto espresso, ed ha addirittura fatto una applauso, seguito poi dal resto del pubblico.