"Live – Non è la D’Urso", Francesco Oppini in lacrime davanti alle foto della ex

Nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”, il talk show della domenica sera di Canale 5, tra gli ospiti c’è stato l’ex gieffino Francesco Oppini, insieme ai genitori Alba Parietti e Franco Oppini. Si è parlato soprattutto dell’esperienza del 38enne nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove tra le altre cose Francesco ha rivisto il video in cui in Confessionale parlava della sua ex fidanzata Luana, morta in un incidente stradale.

I due ragazzi erano giovani, stavano insieme da poco ed erano innamorati pazzi. Francesco ha ricordato che andava a lavoro col sorriso, che gli sembrava di vivere in un sogno. Poi una notte, tornando al lavoro la sera prima del suo 25esimo compleanno, Luana perse la vita in un incidente. Dopo il racconto, sul maxi schermo sono comparse le foto di Luana, una ragazza bellissima e solare, dal sorriso aperto, contagioso.

Il dolore di Francesco Oppini per Luana è ancora vivo

Nel vedere queste immagini, a Francesco si sono riempiti gli occhi di lacrime, che ha trattenuto a stento. A parlare è stata solo mamma Alba, che ha ricordato quel periodo tremendo vissuto da tutta la famiglia quando Francesco aveva 24 anni (lui e Luana erano coetanei). Accanto a suo figlio c’era il padre biologico, Franco, ma anche quello che il ragazzo ha sempre considerato una sorta di padre putativo, ovvero il Principe Giuseppe Lanza di Scalea, che ai tempi e per molti anni a seguire è stato il compagno della Parietti.

Giuseppe Lanza è morto un mese fa, quando Francesco era nella casa del “Grande Fratello Vip”; non l’ha saputo subito, perché sua madre ha voluto proteggerlo e lasciare che vivesse questa esperienza unica il più serenamente possibile. Ma quando è uscito dal reality show, il ragazzo è venuto a conoscenza della morte dell’uomo e questa nuova ferita ha riaperto quella, non ancora completamente rimarginata, della morte dell’amatissima ex fidanzata.

Una donna che, a giudicare dalla reazione avuta da Francesco nel rivedere le sue foto, non ha mai completamente dimenticato, la cui morte l’ha fatto letteralmente precipitare all’inferno. “Fu un dolore e un inferno, e l’inferno non può essere peggio di quello che ho visto passare a mio figlio in quel periodo”, ha dichiarato Alba Parietti, visibilmente commossa. Anche lei, infatti, aveva avuto modo di conoscere la fidanzata del figlio e le voleva bene proprio come una figlia.