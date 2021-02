"Live – Non è la D’Urso", Francesco Oppini attacca Dayane Mello: "I baci con Rosalinda solo per le telecamere"

Ha abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip” da due mesi e mezzo circa, ma Francesco Oppini continua a seguire le vicende dei suoi ex compagni d’avventura. Quando Alfonso Signorini comunicò del prolungamento del reality, Oppini decise di abbandonare. In casa Francesco aveva instaurato un legame profondo con Tommaso Zorzi e conflittuale con Dayane Mello.

Proprio Dayane è protagonista dell’attacco da parte di Oppini. Il loro rapporto era iniziato bene, ma poi si è deteriorato nel giro di pochissime settimane. Il figlio di Alba Parietti è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live- non è la D’Urso” e nel salotto della conduttrice campana, ha lanciato una pesante stoccata ad indirizzo della Mello.

Argomento di puntata è stato la frattura che il legame particolare tra Dayane e Rosalinda Cannavò, ha subito. Rosalinda adesso fa coppia fissa con Andrea Zenga, mettendo in disparte la Mello e litigando pesantemente con lei. Prima dell’ingresso di Zenga, la Cannavò e la modella brasiliana si sono scambiate diversi baci, tanto che in molti ad un certo punto hanno pensato che potesse nascere una storia d’amore.

Proprio sulla questione è intervenuto duro Oppini, il quale ha dichiarato: “la Mello ha dimostrato a Rosalinda che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere“.

Questo è il pensiero di Francesco. In molti però credono che in realtà il legame tra le “Rosmello” fosse diverso e per davvero Dayane si sia presa una cotta nei riguardi dell’attrice. Sicuramente le ultime puntate del GF Vip che restano, serviranno a far chiarezza maggiore sulla questione. Che Francesco Oppini abbia ragione? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi in merito.