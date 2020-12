"Live – Non è la D’Urso", Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma: "Ho le prove"

Selvaggia Roma è un personaggio molto seguito sui social. La sua fama inizia con la partecipazione a “Temptetion island” insieme al suo ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo. Ora vediamo la donna nei panni di “gieffina”, infatti, è da poco entrata nella casa del “Grande fratello Vip“, ma già sta facendo parlare di sé a causa di interventi molto accesi e di affermazioni che alcuni ritengono false.

Francesco Chiofalo ha deciso di dire la sua proprio riguardo un’affermazione della donna che, secondo lui, non sarebbe veritiera. Selvaggia, durante il suo persorso al “Grande Fratello Vip”, avrebbe affermato di non aver un rapporto con suo padre, infatti, avrebbe affermato che l’uomo sarebbe uscito dalla sua vita all’età di 15 anni.

L’ex fidanzato ha deciso di dire la sua verità in studio da Barbara D’Urso durante il programma “Live – Non è la D’Urso”. L’uomo ha portato una foto, che lui ritiene recente, in cui è raffigurata la Roma in compagnia di suo padre. Ha portato l’attenzione del pubblico sulla foto dicendo “Lei non mi sembra abbia 15 anni qui. Quando stava con me all’inizio della nostra storia, aveva i denti incisivi storti, invece in questa foto che vedi li ha aggiustati dal dentista tempo fa ed è con suo padre”.

In seguito ha anche raccontato che, durante la loro storia, a seguito di un litigio, il padre di Selvaggia lo avrebbe chiamato per avere delle spiegazioni. A quanto riportato da Chiofalo, si direbbe che i due hanno un buon rapporto. La conduttrice, Barbara D’Urso, ha concluso dicendo “Ma se quello che hai detto è vero, lei avrebbe fatto qualcosa di terribile”.

Selvaggia Roma è stata eliminata dalla casa del “Grande fratello Vip” a seguito del televoto. Non rimane che aspettare e vedere se la donna deciderà di rispondere alle pesanti accuse fatte dal suo ex fidanzato.