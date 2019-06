Live – Non è la D’Urso, Francesca De André parla dei problemi con l’alcool di Giorgio Tambellini: "Sei da Sert"

Nella parte finale della scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso“, abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. I due sono stati protagonisti durante la sedicesima edizione del “Grande Fratello” a causa del tradimento dell’uomo con una misteriosa mora.

Più volte Giorgio Tambellini è stato ospite al “Grande Fratello” con l’obbiettivo di chiarire la sua situazione, ma ogni sua parola è stata inutile. Francesca De André infatti ha deciso di proseguire la sua conoscenza con il bel napoletano Gennaro Lillio, e le cose, come possiano notare sui loro social, stanno andando per il verso giusto.

Gli ultimi attacchi tra Francesca De André e Giorgio Tambellini

A sorpresa, il ragazzo ha deciso di illuminare la sua sfera verde, iniziando proprio lui il discorso: “Come siete belli! Sono venuto a dirtelo di persona un’altra volta… Sono il primo traditore seriale: mi è piaciuto questo titolo. Dopo l’ultimo post che ho fatto, dicendo che ho preso una pausa, sono venuto a dire che la pausa è finita! Ormai sto andando di moda ed ho tante donne”.

La risposta di Francesca De André non si fa però attendere: “Quanto ti hanno pagato? Sei un ubriaco, con alcool e forse anche altro: sei da SerT, te l’hanno scritto su tutti i social. Sono sparita ed hai buttato la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Potevi evitare casa mia per andare a fare le tue seratine milanesi! A quanto pare però sei andato a casa mia ed a dormire nel mio letto, mentre ti sei fatto fare un servizietto da quella ragazzina”.

Ed il pubblico pare essere tutto dalla parte di Giorgio Tambellini. Quest’ultimo infatti riceve gli applausi da parte dello studio, facendo adirare non poco Gennaro Lillio, che non si capacita di questo atteggiamento assunto dai spettatori in studio. Anche Riccardo Signoretti prende le difese di Giorgio, soprattutto quando Francesca dà dello sballato al suo ex fidanzato.

Giorgio Tambellini in seguito aggiunge: “Io t’ho tradita, poi hai fatto la bimbina, con la ripicca hai baciato Gennaro.[…] Poi ubriaca al Grande Fratello hai baciato pure Erica Piamonte, ma ti rinvieni? […] Sei una bimbina, dai!” con Francesca De André che a questo punto non si trattiene: “Io sarò una bimbina, ma tu fai schifo!”. Ma incredibilmente, il pubblico anche in questa circostanza prende le difese di Giorgio.