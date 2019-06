Live – Non è la D’Urso, Francesca Cipriani attacca Walter Nudo: "Sei più falso del mio seno"

Durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip, la showgirl Francesca Cipriani, conosciuta per essere l’opinionista di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, le trasmissioni di Barbara D’Urso, ha rivelato più volte di essersi innamorata dell’attore Walter Nudo, il vincitore di quella edizione del reality show.

Proprio per questo motivo, gli autori del “Grande Fratello Vip” decisero di far entrare Francesca Cipriani nella casa per farle avere un incontro con Walter Nudo. Una volta finito il reality show però le cose non sono andate nel migliore dei modi, con la “Cipry” che ha etichettato l’attore come una persona maleducata, e dopo aver chiacchierato un po’ con lui, l’uomo non avrebbe più risposto ai suoi messaggi.

L’ultimo attacco di Francesca Cipriani nei confronti di Walter Nudo

La showgirl inizia la conversazione: “A me dispiace che sei stato male, però di te non ho una bella idea, ho capito che sei più falso del mio seno e di Marco Caltagirone messi insieme. Sei un personaggio costruito. A me piaceva davvero, però poi sono andata nel profondo ed ho capito che persona è, un personaggio totalmente costruito”.

Successivamente, Francesca Cipriani rivela che Walter Nudo è fidanzato e quindi gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro. Le accuse non sono finite qui, poiché la showgirl ammette di essere venuta a conoscenza, tramite un suo amico, che l’attore potrebbe essere fidanzato con un uomo e che abbiano passato insieme a lui sia San Valentino che Capodanno.

Una notizia che non ha per nulla scomposto Walter Nudo, che smentisce di aver passato le due festività insieme ad un uomo poiché era impegnato in alcuni progetti lavorativi. Infine, sempre rispondendo a Francesca Cipriani, rivela di essere ancora casto: “Si è vero sono ancora casto. Non è sempre necessario dare una grande risposta, basta una parola per dire una cosa”.