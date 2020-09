Live – Non è la D’Urso, Flavia Vento parla del suo ritiro al "Grande Fratello Vip": "L’ho fatto per i miei cani"

Nonostante sia iniziata da circa una settimana il “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, ha registrato già il suo primo ritiro. Infatti Flavia Vento sin dai primi giorni mostra tutto il suo malessere per il suo ingresso nella Casa, decidendo in meno di ventiquattro ore nel fare le valigie e salutare tutti.

I motivi sono stati spiegati da Flavia Vento nella Casa del “Grande Fratello Vip”, e poi ribaditi una volta intervistata nello studio da Alfonso Signorini: “Non li ho mai lasciati. Sento che hanno bisogno di me”. Tuttavia, sempre in questa circostanza, si autoinvita a rientrare negli studi di Cinecittà qualora trovasse un’amica pronta ad accogliere i suoi animali.

Le nuove dichiarazioni di Flavia Vento

Intervistata a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, l’ex modella ritorna a parlare nuovamente della sua brevissima esperienza al “Grande Fratello Vip”. Flavia Vento ribadisce nuovamente il motivo del suo abbandono, dichiarando di non essersi pentita per questa scelta.

Infatti Flavia Vento, si è sacrificata molto in questi anni per stare vicina ai suoi cani: “Ho abbandonato per i cani, non sapete quello che sto passando da quattro anni con i miei animali. Sono sola, ho trascorso 4 natali e 5 capodanni in totale solitudine per loro. Nella casa avrebbero parlato più di me, facevo audience e così via, avevo firmato un contratto ma avevo l’ansia e sono scappata via. Volete denigrare chi salva gli animali ma per me uscire dal reality è stata una sconfitta”.

Infine parla anche degli altri reality show abbandonati (che ne sono 4 in totale) tra cui “L’Isola dei Famosi”. In passato, come dichiarato dalla diretta interessata, avrebbe mentito poiché lasciò l’isola per i mosquitos e non per gli attacchi di panico.