Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona parla delle sue ex e aggiunge: "Non sono più quello di prima"

Come svelato dalle anticipazioni uscite direttamente dal sito di “Mediaset Play”, Barbara D’Urso in questa prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha intervistato Fabrizio Corona. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per la “Barbarella”, poiché l’imprenditore manca dal piccolo schermo da più di un anno.

In collegamento con lo studio di Canale 5, Fabrizio Corona ha rilasciato una intervista con i cinque ospiti di “Live – Non è la D’Urso” più ovviamente la conduttrice, ove parla del suo passato e delle sue ex compagne che gli hanno cambiato la vita. Tuttavia si sofferma anche sulla propria vita privata, rivelando di essere cambiato totalmente.

Le parole di Fabrizio Corona

La prima a meravigliarsi dei comportati di Fabrizio Corona è Candida Morvillo, la giornalista del “Corriere della Sera” e sottolinea che spesso nelle sue interviste è sempre molto attivo e carico, mentre in questa circostanza sembra una persona totalmente nuova.

Punzecchiando le altre giornaliste in studio l’ex “re dei paparazzi” ammette che: “Non sono più quello di prima e non lo sarò mai più, ma per un semplice motivo: sono stanco. Non ce la faccio più, sono stanco. Non ho la vita, non ho la libertà dal 2012. Forse per alcune cose gli arresti domiciliari sono drammatici perché sono chiuso a casa da nove mesi. Non ho nemmeno l’ora d’aria. Sono veramente stanco e vorrei ritornare alla vita”.

Tra i tanti argomenti affrontati da Fabrizio Corona c’è anche quello delle sue ex. Iniziando da Nina Morić rivela che lei non sta bene poiché ha passato cose bruttissime negli ultimi anni, ma dichiara di essere pronto ad accoglierla nuovamente in casa insieme al figlio Carlos Maria.

Ci sono delle parole d’affetto per Silvia Provvedi, alla quale augura tutto il bene di questo mondo sapendo che anche lei sta soffrendo nell’ultimo periodo. Infine spezza una lancia a favore dell’attrice Asia Argento, definendola come una donna bellissima.