Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona flirta con Asia Argento: "Se ci dovessimo rincontrare ti farò vedere le stelle"

Nella puntata del 20 settembre di “Live – Non è la D’Urso” di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso ogni domenica, è stata per la prima volta ospite Asia Argento con la figlia Anna Lou, nata dalla sua relazione con Marco Castoldi, conosciuto con il nome d’arte Morgan.

La ragazza si complimenta con Asia Argento, dichiarando che nel corso degli anni è stata sempre vicina a lei, aggiungendo di non poter desiderare di meglio. Tuttavia non tutto sembra essere rosa e fiori, dal momento che a volte si scontrano quando non si senta capita, anche se gli attriti si risolvono nel giro di poche ore.

Le parole di Fabrizio Corona

Nel corso della puntata c’è spazio anche per un video messaggio di Fabrizio Corona. L’ex “Re dei paparazzi” non si vede ormai con Asia Argento da anni, quando precisamente hanno chiuso la loro relazione durata appena due settimane. In questa circostanza Corona si mostra molto gentile con la sua ex compagna, facendole gli auguri per un buon 45esimo compleanno.

In questa clip Fabrizio Corona dichiara: “Ciao Asia. Ti faccio tantissimi auguri. Non abbiamo avuto una storia, ma abbiamo avuto un momento passionale, ed anche questo è vero. Siamo due fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale e spero che tu nonostante le difficoltà possa superare e condivide con tua figlia la gioia dei prossimi anni mantenendo un pizzico di follia. Dimenticavo una cosa: se un giorno ci dovessimo rincontrare finirà come quel pomeriggio a casa tua. Ti farò vedere di nuovo le stelle”.

Asia Argento si dichiara molto emozionata per il messaggio rilasciato da Fabrizio Corona, nonostante lo scivolone finale. L’attrice conferma le sue parole, ammettendo che tra i due non c’è mai stata una vera e propria relazione d’amore e nonostante non si sia mai sentita innamorata gli ha voluto sempre bene.