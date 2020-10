Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona contro Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: "Essere inutili creati dal sistema"

Il coming out di Gabriel Garko fatto dapprima al “Grande Fratello Vip” e poi da Silvia Toffanin a “Verissimo” ha fatto uscire delle vicende nascoste fino a questo momento. L’attore infatti, dichiarando la sua omosessualità in maniera pubblica, afferma di aver finto le sue relazioni con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco.

A dire la sua su questo coming out c’è anche Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” inaugura la rubrica intitolata “Finti gossip”. Oltre a Gabriel Garko secondo l’ex “re dei paparazzi” ci sarebbero anche altre coppie che avrebbero inscenato delle finte relazioni per sfondare nel mondo televisivo.

Le parole di Fabrizio Corona

L’ex fidanzato di Nina Morić ci va molto pesante su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La ex coppia, durante una conversazione avvenuta nel giardino, hanno attaccato duramente il sistema citando l’Ares Film, un tempo molto presente nei palinsesti di Canale 5.

Fabrizio Corona, come riporta testualmente il sito “Il vicolo delle news”, su questa vicenda dichiara: “Adua Del Vesco viene inventata da Gabriel Garko, se Adua non va con Gabriel la storia con Morra non ha senso perché Adua e Massimiliano sono due personaggi inutili, creati da un sistema che li relazionava e devono baciare i piedi a quel sistema. Poi non puoi dare la colpa a loro perché la scelta è stata tua”.

Per Corona ci sarebbero dei dubbi anche sulla relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi: “Quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte fondamentalmente non era amore, ma danno l’illusione. A qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno che è quello di vivere la loro storia”.

Successivamente parla della sua paparazzata con Asia Argento, dichiarando di aver scattato alcune fotografie con lei ai fini di una operazione commerciale che è il rilancio dell’immagine delle due persone.