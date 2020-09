Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona ci prova con la conduttrice: "Potrei farti riscoprire il fuoco della passione"

La stagione televisiva è oramai ripartita e sia in casa Mediaset che Rai, tutti hanno ripreso a pieno ritmo. Anche Barbara D’Urso ha terminato le sue vacanze molto social (la conduttrice difatti ha documentato quotidianamente la sua estate, attraverso il suo profilo Instagram) ed è tornata sul piccolo schermo. Domenica 13 settembre, anche la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” è andata in onda su Canale 5.

La D’Urso ha ripreso col botto e tra gli ospiti della prima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, ha accolto l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Attualmente Corona è agli arresti domiciliari. Difatti, l’ex re dei paparazzi si è sottoposto all’intervista delle cinque sfere, ma lo ha fatto collegandosi direttamente dal salotto di casa.

Il Fabrizio Corona che è apparso dalla D’Urso, era un uomo spento, poco vulcanico ed esuberante, a differenza invece di come siamo stati abituati a vederlo negli anni. Lui stesso ha ammesso di essere cambiato, di essere un uomo diverso, stanco della vicenda giudiziaria che da anni ormai, sta combattendo e che gli ha tolto la libertà. In chiusura di collegamento, Corona non ha mancato un apprezzamento nei riguardi della padrona di casa.

Nello specifico, Fabrizio si è complimentato con la D’Urso per il fisico mostrato in relazione alla sua età, proseguendo poi con battutine piccanti. “E’ impossibile trovare una donna della tua età così bella. Barbara sei splendida, sapere che hai 65 anni è incredibile. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile. Potrei farti riscoprire il fuoco passionale che ti manca. Asia Argento ha detto che ha visto le stelle con me sai?!“, ha dichiarato sornione Corona.

La conduttrice ha prontamente replicato, dando a Fabrizio un sonoro due di picche: “Grazie mille, ma di anni ne ho 63. E lascia stare il fuoco passionale, con te anche no! Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao. Salutami assoreta“.

La D’Urso non ci ha pensato su due volte e subito ha rifiutato l’ex re dei paparazzi. Insomma nessuna speranza per Corona, che se da un lato deve rinunciare a far breccia nel cuore della D’Urso, dall’altro può contare su un rapporto ritrovato con lei. Difatti, ricordiamo che i due, negli anni, hanno avuto pesanti liti. Il legame è stato recuperato e il siparietto piccante è avvenuto tra sorrisi e divertimento.