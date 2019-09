Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona accusa Barbara D’Urso: "Immagini non autorizzate. Alterato lo stato psicofisico"

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha postato sulla pagina Instagram dell’ex re dei paparazzi un comunicato riguardante il filmato mandato in onda da Barbara D’Urso durante la scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso“, su Canale 5 domenica 22 settembre 2019 in prima serata.

Nelle immagini trasmesse si vedeva Corona nel carcere di San Vittore, dove attualmente sta scontando la sua pena. Le parole scritte dal legale fanno sapere che il video trasmesso in diretta su Canale 5 non sarebbe stato autorizzato, ma non solo: avrebbe anche alterato lo stato psicofisico di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, il comunicato del suo avvocato Ivano Chiesa

L’avvocato Chiesa rende noto che aver mandato in onda le immagini suddette, che rappresentavano il suo assistito durante un evento di beneficenza organizzato dal carcere di San Vittore, potrebbe pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio Corona. Inoltre, vuole precisare che, non solo non è stata autorizzata la messa in onda, ma nemmeno l’esclusiva di cui la D’Urso si è vantata. Non solo, chiunque abbia “determinato tale indebita divulgazione” sarà oggetto di azioni legali.

L’evento di beneficenza a cui Fabrizio Corona ha preso parte è un Torneo di calcio, che si è svolto il 19 settembre nel carcere di San Vittore. Tutto questo è stato organizzato per la Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus, che si interessa di aiutare i bimbi malati o bisognosi economicamente, loro e le famiglie. Non solo, oltre all’aspetto economico il progetto vuole avvicinarsi ai nuclei familiari in difficoltà, sostenendoli anche a livello psicologico.

Insomma, i diverbi tra Corona e Barbara D’Urso sono destinati a continuare. Sembrava che i due fossero riusciti a trovare una sorta di tregua durante la scorsa stagione televisiva, quando si confrontarono proprio durante il programma serale “Live – Non è la D’Urso”, ma così non è. In quello stesso programma ora inizia una nuova bagarre tra i due.