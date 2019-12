Live – Non è la D’Urso, Eva Henger ritorna sulla questione di Riccardo Schicchi: "Andava rispettata la sua volontà"

Nei giorni scorsi Mercedesz ha confessato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Nel farlo si concede a una intervista a “Domenica Live“, trasmissione di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, in cui rivela le motivazioni dietro a questa sua confessione.

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” in quella circostanza ha rivelato di non essere interessata a far sapere questa notizia, rivelando che nel tempo è stata brava a mentire su questo argomento per nascondere la verità. La verità, come svelato dalla stessa Mercedesz, sarebbe uscita a causa di un giornalista.

Le parole di Eva Henger

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” l’ex attrice a luci rosse rivela che il padre biologico l’ha riconosciuta ma poi non se n’è mai interessato. Mercedesz ha conosciuto i suoi nonni passando con loro due giorni, per poi trovare un dialogo su Skype. Tuttavia, dopo sei mesi, sono scomparsi facendo perdere le loro tracce.

Eva Henger, nonostante lo sfogo su Instagram, rivela di non essere arrabbiata con la figlia ma dichiara: “Riccardo era un uomo meraviglioso, ha dato la vita ai suoi figli, l’unica sua richiesta era che questa cosa non si sapesse pubblicamente. E’ come se fosse stato rubato il suo ruolo di padre”.

Nell’intervista rilasciata Mercedesz ha dichiarato che in pochissimi sapevano la verità sul suo vero padre biologico. Eva invece smentisce immediatamente questa dichiarazione, rivelando che pure la sua scuola sapeva tutto. L’attrice tuttavia voleva un comportamento diverso da parte della figlia, e davanti al giornalista di questo scoop, sperava gli dicesse: “Non ne voglio parlare” per rispettare la memoria di Riccardo.

Eva precisa nuovamente che non avrebbe mai accusato la figlia. Così si rivolge direttamente alla telecamera per inviare un messaggio a Mercedesz: “Non capisco perché vuole gonfiare questa storia a tutti i costi, ho solo detto che avrei preferito non venissi in tv a parlarne per non sporcare quello che è stato Riccardo Schicchi”.