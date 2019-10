"Live -Non è la D’Urso": Eva Henger rifiuta il confronto con Lucas Peracchi

Nelle ultime settimane, nei salotti di Barbara D’Urso tiene banco la vicenda che vede coinvolti Eva Henger, sua figlia Mercedesz e il suo compagno, Lucas Peracchi. La vicenda è alquanto intricata e ogni volta si arricchisce di un nuovo capitolo. Ma durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Live -Non è la D’Urso“, sembra essere arrivata una svolta definitiva.

Andando con ordine, nelle scorse settimane l’ex pornostar e naufraga de “L’Isola dei famosi“, Eva Henger, aveva accusato Lucas Peracchi, compagno di sua figlia Mercedesz, di impedire alla ragazza di vedere la propria famiglia e avere contatti con essa. In più aveva dichiarato che Lucas fosse violento nei confronti di sua figlia e che il rapporto solido esistente tra le due era scemato, e madre e figlia erano ormai lontane.

Barbara D’Urso allora, ha investito sulla cosa e ospitato nelle sue varie trasmissioni, in momenti separati, sia Eva, sia Mercedesz, sia Lucas e addirittura la madre di Lucas, per ascoltare le diverse versioni dei fatti. Mercedesz dal canto suo ha difeso Lucas, ritenendo che quanto dichiarato dalla madre fosse tutto falso.

Lo stesso Lucas -ex tronista di “Uomini e Donne“- nelle ultime settimane è intervenuto, dichiarando l’infondatezza delle accuse che gli sono state rivolte dalla suocera, e addirittura si è detto disponibile ad un confronto con lei. E allora Barbara D’Urso, ha subito organizzato un incontro tra i due, durante l’ultima puntata di “Live -Non è la D’Urso”.

Lucas, si è mostrato positivo e propositivo verso il confronto che avrebbe dovuto avere con Eva, difatti ha dichiarato alla D’Urso: “Chiariamo questa faccenda il prima possibile, la speranza è l’ultima a morire anche perchè è un’occasione che le sto dando poi se le devo fare qualche scusa ci mancherebbe altro!“. La volontà di un confronto è però rimasta tale, in quanto Eva non si è presentata in trasmissione.

La Henger, attraverso una lettera, fatta recapitare a Lucas in puntata, ha dichiarato: “Carissima Barbara, non mi sono mai tirata indietro ad un impegno preso e anche questa volta sarei stata disponibile, ma mercoledì scorso sono stata avvisata dal mio avvocato che sono usciti degli articoli sui giornali, di interviste fatte a Lucas, dove dice chiaramente che mi ha denunciato per diffamazione. A questo punto il mio avvocato mi ha consigliato di non presenziare“.

Dopo la lettura della lettera, Lucas ha risposto, dichiarando di procedere, a questo punto, per vie legali per potersi difendere. Lo stesso Peracchi, si è detto poi dispiaciuto per questo mancato incontro e per non avere avuto la possibilità di chiarire con la suocera. Non resta che attendere adesso eventuali nuovi sviluppi, legati a tale faccenda.