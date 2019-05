Live – Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo ospite nella puntata del 29 maggio

Eliana Michelazzo è pronta a ritornare in televisione, l’agente di Pamela Prati in questi mesi si trova al centro della bufera mediatica a causa delle sue ultime dichiarazioni su Marco Caltagirone, il presunto fidanzato dell’ex primadonna del “Bagaglino”.

In una vecchia intervista ai microfononi di “Domenica Live”, Pamela Prati aveva svelato di essere in procinto di sposarsi con Marco Caltagirone. Con il passare dei mesi però il mistero sull’imprenditore è aumentato sempre di più, poiché la showgirl non ha mai voluto mostrare il suo volto al pubblico. In seguito, grazie alle dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, si è venuto a scoprire della non esistenza di Mark.

La nuova intervista ad Eliana Michelazzo

Eliana, dopo l’intervista della settimana scorsa a “Live – Non è la D’Urso“, è pronta a farsi intervistare nuovamente ai microfoni di Barbara D’Urso. Lo rivela la conduttrice nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda nella giornata del 28 maggio.

Al momento, non conosciamo gli argomenti che tratterà nella prossima puntata del “Non è la D’Urso“. Con tutta probabilità, l’ex corteggiatrice di “U&D” risponderà a queste ultime accuse di donna Pamela: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia, la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo. Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no?”.

Oltre a queste dichiarazioni, Eliana Michelazzo potrebbe smentire anche una delle ultime indiscrezioni rilasciate da “Dagospia“. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, in questi dieci anni di collaborazione tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e Pamela Perricciolo, non ci sarebbe stato solamente un rapporto di amicizia. Eliana ha già smentito in una storia di Instagram, ma potrebbe rifarlo in televisione.