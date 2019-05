Live – Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo attacca Pamela Perricciolo e scopre la vera identità su Simone Coppi

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, viene intervistata nuovamente Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati insieme a Pamela Perricciolo. L’ex primadonna del “Bagaglino” sta facendo parlare a causa del matrimonio, mai celebrato, con il fantasma Marco Caltagirone.

Nella seguente intervista, Eliana Michelazzo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Infatti, decide di attaccare in maniera dura Pamela Perricciolo, la sua ex “collega”. Purtroppo, scopre la vera identità di Simone Coppi, uomo con cui ha chattato per ben 10 anni.

Le parole di Eliana Michelazzo

In questa circostanza, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non si tira indietro e attacca la sua vecchia collega: “Che schifo, ti devi vergognare, sei una maledetta, hai rovinato me e le persone che ti hanno circondato!”. Successivamente, ci tiene a smentire di aver avuto una relazione con Donna Pamela, ma non esclude che lei abbia provato una infatuazione nei suoi confronti.

Successivamente, Eliana Michelazzo scopre la vera identità di Simone Coppi, uomo con cui è stata fidanzata per più di 10 anni. Le foto mostrate a “Live – Non è la D’Urso” corrispondono all’identità di Stephan Weiler, ex mister Svizzera. L’ex corteggiatrice, prima scoppia in lacrime, e poi risponde in maniera eloquente: “Che ca**o di presa per il c*lo porca miseria, scusate le parolacce ma mi viene spontaneo”.

Si parla anche del presunto vizio di Pamela Prati al “Bingo“, con un telespettatore che porta una testimonianza: “Ciao Barbara, questa e-mail serve per dire alla signora Pamela Prati servirebbe un aiuto psicologico. Premetto che abito a Roma, e più volte ho avuto l’occasione di vedere la signora Prati spendere ore alle videolottery. Una volta l’abbiamo vista seduta mentre giocava”.

In seguito, Barbara D’Urso chiarisce il presunto ingresso di Eliana Michelazzo al Grande Fratello Nip, rivelando che lei sapeva già da prima di non entrare. Infine, chiude la discussione sottolineando che Vladimir Luxuria non ha sostituito l’ex corteggiatrice al GF, smentendo quindi alcuni siti che riportavano tale notizia.