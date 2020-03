Live – Non è la D’Urso, Elenoire Casalegno attacca la Marini: "Ora dico cosa facevi tre anni fa"

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Castaldo - L'ultima puntata di Live non è la d'Urso è stata ricca di tante argomentazioni. In particolare, Barbara d'Urso, si è concentrata soprattutto sul Coronavirus senza tralasciare topic più semplici come il Grande Fratello Vip. In merito a ciò, abbiamo assistito ad una querelle tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno in memoria dei vecchi scontri.