Live – Non è la D’Urso, Elena Morali smentisce di essersi lasciata con Luigi Favoloso: "Ho scritto delle cretinate"

Con una storia su Instagram, cancellata nel giro di poche ore, la showgirl Elena Morali ha annunciato di essersi lasciata con Luigi Mario Favoloso. In questa circostanza l’ex fidanzata di Gianluca “Scintilla” Fubelli afferma che l’imprenditore campano sia un ragazzo fantastico, sottolineando però di voler chiarire alcune cose con il produttore Daniele Di Lorenzo.

Questa separazione è avvenuta a pochi giorni dalla loro intervista insieme a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. I due, nei salotti di Canale 5, hanno dichiarato di amarsi molto, smentendo tutte le cattive voci dette da Nina Morić negli ultimi mesi.

Elena Morali chiarisce il suo rapporto con Luigi Favoloso

Nella giornata del 24 maggio, Elena Morali ha rilasciato una nuova intervista a “Live – Non è la D’Urso”. La showgirl corregge le sue dichiarazioni, affermando di non essersi ancora lasciata con lui, ma di star vivendo solamente un periodo difficile dopo l’incontro avvenuto con il suo ex Daniele Di Lorenzo.

La showgirl, sul suo rapporto con l’ex concorrente del “Grande Fratello”, svela: “Non l’ho proprio lasciato, sono molto impulsiva e ho scritto un sacco di cretinate. Luigi è arrabbiato con me non ci sentiamo da qualche giorno. L’ho detto perché ho rivisto Daniele Di Lorenzo, ho litigato con Luigi per questo motivo e allora ho scritto su Instagram basta”.

Il suo obiettivo è quello di dare un segnale concreto a Luigi, ma questa storia su Instagram ha causato solamente il suo silenzio. Nonostante questo, non crede che si possa chiudere una storia d’amore per questo motivo, e spera ancora di poter ritornare con lui in futuro.

Luigi Favoloso, fino a questo momento, non ha ancora rilasciato nessun commento sull’intervista fatta da Elena Morali. Ma non va escluso che, nelle prossime ore, l’imprenditore possa dire la sua su Instagram.