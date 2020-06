Live – Non è la D’Urso: Elena Morali e Luigi Favoloso accusati di essersi sposati per ottenere visibilità

Per quasi tutta la stagione di “Live – Non è la D’Urso“, abbiamo assistito alla telenovella tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Inizialmente il campano si è reso protagonista di alcuni duri scontri con la sua ex compagna Nina Morić, venendo accusata da quest’ultimo di stalking e violenze psicologiche.

Ovviamente Luigi Mario Favoloso ha sempre smentito la sua ex compagna, bollando le sue dichiarazioni come false e rimandando il tutto dinanzi un giudice. Intanto, in questo periodo, l’imprenditore campano ha voltato pagina, trovando nuovamente l’amore grazie a Elena Morali, conosciuta per essere stata fidanzata con il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli.

Il matrimonio tra Elena Morali e Luigi Favoloso

In queste settimane Elena Morali ha annunciato di essersi separato da lui, rivelando di voler chiarire alcune cose con il suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo. Nel giro di pochi giorni però, oltre ad aver fatto pace, “Live – Non è la D’Urso” mostra in esclusiva le immagini del loro matrimonio, fatte con un rito Masai, a Zanzibar, un’isola situata in Tanzania.

Restano però in pochi a credere nel matrimonio tra Elena Morali e Luigi Favoloso. Negli studi di Canale 5 infatti Giovanni Ciacci ha lanciato un’accusa molto dura: “Dopo 4 mesi vi sposate? Lo fate per i giornali, per la televisione. Sei indifendibile. Il tuo pseudomarito Luigi Favoloso mi ha telefonato un’ora prima della diretta per dirmi cosa dovevo dire”, ma Elena Morali accusa l’ex volto di “Detto Fatto” di essere solamente invidioso.

Le chat con Daniele Di Lorenzo

Il produttore cinematografico, sui social network, ha pubblicato alcune conversazioni con Elena Morali. Come possiamo leggere, il piano della Morali era quello di lasciare Luigi Favoloso durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” con il solo scopo di far parlare di loro per tutta l’estate.

La Morali però si rifiuta di mostare queste conversazione con Daniele: “Barbara non vi permetto di pubblicarle. Lui è una persona indagata e accusata, una persona super cattiva. Si parla di violenza e tanto altro. Parlo anche della sua famiglia perché lui lo fa con me. Il padre sta cercando un vaccino contro il Coronavirus, e ha un figlio deficiente”.

Ma Barbara D’Urso non ci sta alle sue dichiarazioni, affermando che nella sua trasmissione decide solamente lei. Invita così l’ospite a parlare solamente della sua storia d’amore, tenendo lontano la famiglia Di Lorenzo poiché si occupa di cose decisamente più importanti.