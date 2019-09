Live – Non è la D’Urso: ecco gli ospiti della seconda puntata

Dopo l’esordio di settimana scorsa Barbara D’Urso è pronta per tornare in onda anche questa domenica sera con la seconda puntata di Live Non è la D’Urso. Dopo un esordio leggermente sottotono (11% di share) Barbara ci rirpova domenica prossima con un ricco parterre di ospiti.

Sarà presente il leader della Lega Matteo Salvini, che tante volte è stato ospite nei programmi televisivi di Barbara D’Urso; questa volta si sottoporrà al giudizio di 5 ospiti seduti nelle famose sfere del programma, alcuni suoi sostenitori altri suoi contestatatori. Stesso trattamento sarà riservato a Marco Carta, a pochi giorni dalla conclusione del processo abbreviato che ha richiesto per chiudere il caso del presunto furto delle magliette avvenuto alla Rinascente di Milano qualche mese fa.

Arriverà in studio anche Loredana Bertè che, a due giorni dal suo compleanno, omaggierà la sorella Mia Martini (nata il suo stesso giorno). Proprio nel giorno del loro compleanno è stato pubblicato l’ambum con il quale Aida Cooper (storica vocalist di entrambe le sorelle Bertè) omaggia Mia Martini interpretando una selezione di suoi brani. Si continuerà con la presenza di Adriano Panzironi, noto per il suo programma alimentare che promette una lunga vita. In studio si alterneranno persone entusiaste di questo trattamento a gente che invece lo ritiene pericoloso per la salute.

Ci sarà spazio anche per Fabrizio Corona: verà trasmesso un filmato inedito girato qualche giorno fa in carcere con le testimonianze di chi ha avuto modo di incontrarlo in carcere; spazio anche per il caso Pratiful con la presenza in studio della mamma del piccolo Sebastian, il bambino coinvolto nel caso mediatico dell’anno.

Tanta carne al fuoco quindi per allietare la domenica sera di Canale 5, con l’intento di riportare i risultati auditel ai fasti raggiunti dalla scorsa edizione del programma, dopo un esordio leggermente sottotono.